Guillermo del Toro triunfa en los Globos de Oro que dijeron basta al acoso sexual en Hollywood

El cineasta mexicano ganó el premio a mejor director con su cinta 'The Shape of Water', en medio del clamor por poner un alto al abuso contra la mujer luego de los escándalos por acoso sexual destapados en Hollywood en 2017.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro hizo historia este domingo en la 75 edición de los Globos de Oro, una ceremonia marcada por el movimiento contra el acoso sexual ‘Time’s Up’ y el poderoso discurso de la popular conductora de televisión, empresaria y ganadora de un Óscar Oprah Winfrey, quien anunció “un nuevo día” para la mujer frente a los abusos del machismo.

Guillermo del Toro se llevó el premio de mejor director por la cinta ‘The Shape of Water’ y se convirtió en el tercer realizador mexicano en conseguir esta distinción, después de Alfonso Cuarón en 2014 por ‘Gravity’ y Alejandro González Iñárritu con ‘The Reventant’, en 2016.



La cinta de Del Toro ganó además el Globo de Oro a la mejor banda sonora.



“Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvado, me han absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y seguir adelante”, dijo el mexicano.

La victoria de Del Toro, aunque no fue cuestionada, sí estuvo rodeada de un ambiente de queja por parte de algunas famosas presentes en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, donde tuvo lugar la ceremonia.

Barbra Streisand llamó la atención a los presentes -y a los organizadores de los premios, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood- porque ya habían pasado “34 años” desde que ella obtuviera el mismo premio que Del Toro y hasta la fecha ninguna otra mujer ha recibido ese galardón. “’¡Necesitamos más mujeres directoras!”, comentó. Natalie Portman, antes de desvelar el ganador al mejor director, puso en evidencia que los cinco nominados eran hombres.



El ambiente reivindicativo se dejó sentir desde la alfombra roja, que este año fue una pasarela de famosos vestidos de negro, color elegido por los artistas para protestar por el acoso sexual a las mujeres en Hollywood; algo que se hizo notorio con el escándalo del productor Harvey Weinstein, seguido por el que azotó a Kevin Spacey, Dustin Hoffman y otros hombres que hasta 2017 atesoraban prestigiosas carreras.

El máximo exponente contra el abuso machista lo representa el movimiento ‘Time’s Up’ que ha servido para crear un fondo de ayuda legal a víctimas del acoso machista, y que busca además promover cambios legislativos para endurecer las penas a empresas en las que se den casos recurrentes de violencia sexual contra la mujer.

Este movimiento es promovido por actrices como Eva Longoria, Salma Hayek, Jessica Chastain, Resse Whiterspoon, Natalie Portman y Rosario Dawson, además de diferentes personalidades del medio cinematográfico.



Las palabras contra el acoso

Aunque hubo muchos mensajes contra el acoso, fue el discurso de Oprah Winfrey el que logró poner en pie a los asistentes a la gala. Winfrey tomó la palabra para agradecer el premio honorífico Cecil B. DeMille y tras hacer referencia al primer Óscar por un papel protagonista logrado por una persona de raza negra (Sidney Poitiers, 1964), y recordar los sufrimientos de muchas mujeres (como Recy Taylor, violada por seis hombres blancos en Alabama, 1944), quiso dejar un mensaje de esperanza.

“Quiero que todas las chicas que nos están viendo ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte, y que cuando amanezca finalmente ese nuevo día, será por muchas de las mujeres magníficas, algunas de las cuales están en esta sala esta noche, y varios hombres fenomenales, que luchan duro para asegurarse de ser los líderes que nos lleven a un tiempo en el que nadie tenga que decir de nuevo ‘Me too’ (yo también, en referencia a las mujeres que han dicho ser víctimas de acoso)", manifestó.



Los triunfadores

La entrega de premios deparó como vencedora en la categoría de mejor película dramática al filme 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', mientras que la mejor comedia fue ‘Lady Bird’. ‘Coco’ venció en la categoría de mejor película animada.

James Franco fue nombrado mejor actor de comedia por ‘The Disaster Artist’, mientras que Gary Oldman ganó en esa categoría pero en drama por 'Darkest Hour'. Las intérpretes Saoirse Ronan y Frances McDormand se impusieron como mejores actrices de comedia por 'Lady Bird' y drama por 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', respectivamente.

En televisión, la mejor serie dramática fue 'The Handmaid's Tale', mientras que la comedia preferida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue 'The Marvelous Mrs. Maisel'.



Conoce la lista completa de ganadores aquí .