Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2018

Después de una corta espera, tras el anuncio de las nominaciones el pasado lunes 1 de enero, y para dar inicio a la temporada de premios 2018, se anunciaron en la majestuosa ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro, que reconocen lo mejor del cine y la televisión.

Aquí la lista completa de los galardonados:

TELEVISION

Drama

The Handmaid's Tale

Serie de televisión, musical o comedia

The Marvelous Mrs. Maisel

Mini Serie para televisión o película para televisión

Big Little Lies

Actriz de reparto en una serie, miniserie o película hecha para televisión

Laura Dern, Big Little Lies

Actor de reparto en una serie, miniserie o película hecha para televisión

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Actriz en serie para televisión, musical y comedia

Rachel Brosnahan, Marvelous Mrs. Maisel

Actor en serie para televisión, musical y comedia

Aziz Ansari, Master of None

Actor en serie de televisión, drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Actriz en serie de televisión, drama

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Actor en miniserie o película hecha para televisión

Ewan McGregor, Fargo

Actriz en miniserie o película hecha para televisión

Nicole Kidman, Big Little Lies

CINE

Película Drama

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Lady Bird

Actor en película, drama

Gary Oldman, Darkest Hour

Actriz en película, drama

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Actriz en película, musical o comedia

Saoirse Ronan, Lady Bird

Actor en película, musical o comedia

James Franco, The Disaster Artist

Actriz de reparto en película

Allison Janney, I, Tonya

Actor de reparto en película

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Director

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Película original

Carter Burwell, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri

Película banda sonora

Alexander Desplat, The Shape of Water

Película extranjera

In the Fade

Película animada

Coco

Guión

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Canción original

This is Me, The Greatest Showman

