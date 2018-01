Guillermo del Toro gana el Globo de Oro al mejor director

El mexicano Guillermo del Toro consiguió este domingo el premio de mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en 'The Shape of Water'.

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg ('The Post'), Ridley Scott ('All the Money in the World'), Christopher Nolan ('Dunkirk') y Martin McDonagh ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri').

"Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvado, me han absuelto porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar, y seguir adelante”, aseguró Del Toro sobre el escenario del salón del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en el que se celebró la ceremonia.

Visiblemente nervioso y con un escrito en su mano, el realizador aseguró que 'El Espinazo del diablo', 'El laberinto del fauno' y 'The Shape of Water' han sido filmes que le salvaron "la vida".

Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("The Revenant").