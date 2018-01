El discurso de Oprah en los Globos de Oro: completo y en español

La presentadora, actriz y productora Oprah Winfrey fue reconocida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) con el premio Cecil B. DeMille por su larga carrera en la televisión y el cine estadounidenses. Su discurso fue el más extenso y emotivo de la noche.

Aquí te dejamos la traducción completa al español:

“Gracias, Reese. En 1964 yo era una pequeña niña sentada en el piso de linóleo en la casa de mi madre en Milwaukee, viendo a Anne Bancroft presentar el Oscar al Mejor Actor en la 36 entrega de los Premios de la Academia (Oscar). Ella abrió el sobre y recitó cinco palabras que literalmente hicieron historia: “El ganador es Sidney Poitier”.

Subió al escenario el hombre más elegante que pueda recordar. Su corbata era blanca, su piel era negra -y lo estaban celebrando-. Nunca había visto que celebraran a un hombre de raza negra de esa manera. He intentado muchas, muchas veces explicarme qué es lo que significaba un momento cómo ese para una pequeña niña, una niña que miraba desde un asiento barato mientras su mamá entraba por la puerta, cansada de limpiar las casas de otras personas. Pero lo único que puedo hacer es citarme y decir que la explicación a la actuación de Sidney en ‘Lillies of the field’ fue: “Amén, amén, amén, amén”.



Todos los famosos de negro: la alfombra roja de los Globos de Oro se viste contra el acoso embarazada de su primer hijo fruto de su relación con el mexicano Pepe Bastón´. Ella es una de las promotoras de 'Time's Up', un movimiento contra los abusos sexuales que sufren las mujeres, especialmente en el ámbito laboral, y que ha servido para crear un fondo de ayuda legal a víctimas del acoso machista, y que busca promover cambios legislativos para endurecer las penas a empresas en las que se den casos recurrentes de violencia sexual contra la mujer. Eva Longoria desfiló de riguroso negro y Salma Hayek es otra de las latinas que estuvo presente en los Globos de Oro y que ha hablado contra el acoso en la industria. En diciembre publicó una columna de opinión en el diario The New York Times en la que relató cómo Harvey Weinstein la amenazó de muerte y la acosó sexualmente durante el inicio de su carrera en Estados Unidos. El color negro de los vestidos fue dominante sobre la alfombra roja para contribuir a generar conciencia sobre el movimiento 'Time's Up' y centrar la conversación en la protesta por los acosos, en vez de en las habituales conversaciones superficiales sobre el aspecto físico de las actrices. En esta fotografía se ve a la cantante Mariah Carey, a las actrices América Ferrera, Natalie Portman y Emma Stone, y a la derecha posa la célebre exprofesional del tenis Billie Jean King, quien fue la principal promotora de la lucha por la igualdad entre hombre y mujer en ese deporte en la década de 1970 en EEUU. Ricky Martin llegó a la alfombra roja acompañado por su prometido, Jwan Yosef, para presentar uno de los galardones. El puertorriqueño es coprotagonista de la serie sobre el asesinato del diseñador Gianni Versace. Él también fue fiel al código de vestimenta. Una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento en EEUU, el cantante Justin Timberlake y la actriz Jessica Biel, nominada a un premio, desfilaron por la alfombra. La británica Emma Watson, conocida por la saga 'Harry Potter', feminista y embajadora de Buena Voluntad de Naciones Unidas, no quiso faltar a la ceremonia. Catherine Zeta-Jones desfiló por la alfombra con un vestido de transparencias negro. Durante la gala presentó uno de los premios a mejor guión junto con el legendario Kirk Douglas, padre de su esposo, el también célebre Michael Douglas. Kirk Douglas tiene 101 años. Chris Hemsworth, el protagonista de 'Thor' y esposo de la española Elsa Pataki, fue de negro riguroso, aunque en su caso sin corbata ni pajarita. Emma Stone es una de las favoritas en esta temporada de premios en Hollywood gracias a su interpretación en la película 'La batalla de los sexos', en la que encarna a la tenista Billie Jean King, quien en 1973 derrotó a Bobby Riggs en un partido en el que el exnúmero uno del mundo quería demostrar la superioridad de los hombres sobre las mujeres. El británico Jude Law no faltó a la ceremonia y lució uno de los pins con el mensaje 'Time's Up', para luchar contra el acoso sexual en Hollywood. Ricky Martin y Penélope Cruz junto al elencó de la serie "Versache" presentaron la terna a mejor actor de serie. El presentador Seth Meyers no quitó su filoso colmillo del renglón para hablar de los abusos. El mexicano Guillermo del Toro bromeó con que su lista de agradecimientos la iba a ocupar para limpiarse la nariz al ver lejano su premio. Seth Meyers recordó que hace 30 años ella estuvo nominada en una terna como mejor directora, de ese día hasta hoy ninguna mujer ha vuelto a estar nominada por lo que invitó a sus compañeras a superarse e intentar dirigir. En la sala de prensa algunas actrices no dejaron de posar, entre ellas Nicole Kidman. Oprah dió un tremendo discurso donde destacó la importancia de creerles a las víctimas de abuso. Los resultados fueron cuidadosamente trasladados a la ceremonia de los Globos de Oro por parte del consejo administrativo. Eva Longoria y Salma Hayek no se perdieron la oportunidad de posar juntas en la alfombra. Al final y para muchos televidentes, la gran estrella del show fue Oprah.



En 1982, Sidney recibió el premio Cecil B. DeMille justo aquí, en los Globos de Oro, y no es en vano que en este momento, haya unas niñas pequeñas mirando la televisión mientras me convierto en la primer mujer de raza negra en recibir ese mismo premio. Es un honor y es un privilegio el compartir esta noche con todos aquellos, con los hombres y mujeres increíbles que me han inspirado, que me han retado, que me sostuvieron y que hicieron que mi viaje hacia este escenario fuera posible. Dennis Swanson, quien se arriesgó por mí en AM Chicago. Me vio en el programa y le dijo a Steven Spielberg: “Ella es ‘Sofía’, en ‘El Color Púrpura’. Gayle (King), quien ha sido una amiga y Stedman (Graham), quien ha sido mi roca.

Quiero agradecer a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés). Sabemos que la prensa está sitiada en estos días, también que la dedicación insaciable por descubrir la verdad absoluta es lo que nos impide ‘hacernos de la vista gorda’ ante la corrupción y la injusticia, a los tiranos y a las víctimas, y a los secretos y a las mentiras. Quiero decir que ahora valoro a la prensa mucho más que nunca, cuando intentamos navegar en estos tiempos tan complicados, lo que me lleva a esto: lo que sé con certeza es que hablar con la verdad es la herramienta más poderosa que todos tenemos. Y estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales. Cada uno de nosotros en esta sala estamos siendo celebrados por las historias que contamos, y este año nosotros nos convertimos en una de esas historias.



Pero no es solo una historia afectando a la industria del entretenimiento. Es una que trasciende cualquier cultura, geografía, raza, religión, política o espacio de trabajo. Así que yo quiero expresar esta noche mi gratitud hacia todas las mujeres que han soportado años de abuso y asaltos porque ellas, como mi madre, han tenido hijos qué alimentar y cuentas qué pagar, y sueños qué perseguir. Ellas son mujeres de las que nunca sabremos sus nombres. Son trabajadoras domésticas y del campo. Están trabajando en fábricas y en restaurantes; igual que en la academia, la ingeniería y la ciencia. Son parte del mundo de la tecnología, la política y los negocios. Ellas son nuestras atletas en las Olimpiadas y nuestros soldados en la milicia.



Y hay otra persona, Recy Taylor, un nombre que conozco y que ustedes deberían conocer. En 1944, Recy Taylor era una esposa joven y una madre que regresaba de un servicio religioso que atendía en Abbeville, Alabama, cuando fue secuestrada por 6 hombres blancos armados, quienes la violaron y la dejaron vendada de los ojos a un lado del camino de regreso a su casa. Ellos la amenazaron con matarla si le decía a alguien, pero su historia fue reportada a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), donde una joven trabajadora con el nombre de Rosa Parks se convirtió en la principal investigadora de su caso y juntas buscaron justicia. Pero la justicia no era una opción en la era de Jim Crow. Los hombres que trataron de destruirla nunca fueron perseguidos. Recy Taylor falleció hace 10 días, apenas a unos días de su cumpleaños 98. Ella vivió como todos lo hemos hecho: muchos años en una cultura brutalmente rota por hombres poderosos. Por mucho tiempo las mujeres han sido ignoradas y no se les ha escuchado cuando se han atrevido a hablar de la verdad sobre el poder que tienen esos hombres. Pero su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó (en referencia a la frase en inglés ‘Time’s Up’, que es además el nombre del movimiento que ha servido para crear un fondo de ayuda legal a víctimas del acoso machista).



Su tiempo se acabó. Y yo tengo la esperanza de que Recy Taylor murió sabiendo que su verdad, como la verdad de muchas otras mujeres que fueron atormentadas en estos años -y que siguen siendo atormentadas en estos días- y que sin embargo siguen adelante, como el corazón de Rosa Parks que tantos años después encontró la fuerza para quedarse sentada en ese autobús y no ceder su asiento en Montgomery, y está en cada mujer aquí mismo que elige decir ‘Yo también’ (‘Me too’, en referencia a las mujeres que han dicho ser víctimas de acoso), y en cada hombre que elige escuchar.



En mi carrera lo que siempre he intentado hacer al máximo, ya sea en cine o televisión, es tratar de decir algo sobre cómo los hombres y las mujeres se sienten realmente. Para decir cómo nosotros experimentamos vergüenza, cómo amamos, cómo nos enojamos, cómo fallamos, cómo emprendemos la retirada, cómo perseveramos y cómo, finalmente, nos superamos. He entrevistado y retratado a personas que han resistido algunas de las peores tragedias que la vida puede arrojar sobre ti, pero la única cualidad que todos tienen en común es la habilidad de mantener la esperanza en un mejor mañana, aún durante nuestras noches más oscuras. Así que quiero que todas las jóvenes que están viendo en este momento, ¡sepan que un nuevo día está en el horizonte! Y cuando ese nuevo día finalmente comience, será porque muchas de esas magníficas mujeres, muchas de las cuales están aquí en la sala esta noche, y algunos hombres fenomenales, están peleando duro para asegurarse de convertirse en los líderes que nos lleven al tiempo en el que nunca nadie tenga qué decir de nuevo ‘Yo también’ (‘Me too’), otra vez”.



