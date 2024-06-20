Así puedes activar el Modo Intensamente en WhatsApp: dale un toque de magia a tus mensajes

Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

Disney y Pixar han acaparado la atención con el esperado estreno de ‘Intensamente 2’. La película se está posicionando como un éxito en taquilla, pues en su primer fin de semana de estreno recaudó 155 millones de dólares solo en Estados Unidos.

¿De qué trata 'Intensamente 2'?

Nueve años después de la primera entrega, esta nueva aventura nos presenta a una Riley Anderson adolescente que ahora es parte del equipo femenil de hockey de su escuela.

Junto a sus primeras emociones Alegría, Tristeza, Desagrado, Temor y Furia, la cinta presenta nuevos sentimientos como Envidia, Vergüenza, Ennui (que en francés significa aburrimiento), Nostalgia y Ansiedad, la protagonista de esta historia.

En la historia aparecen nuevas emociones como 'Vergüenza', 'Envidia' y 'Angustia'. Imagen Pixar Animation Studios.



La película animada ha tocado el corazón de quienes ya la vieron, provocando una ola de emociones y empatía fuera de la pantalla grande. Este furor ha llegado a la mensajería instantánea, con el Modo Intensamente para WhatsApp.

Así puedes personalizar tu celular con el Modo Intensamente para WhatsApp

Si deseas llevar la magia de esta conmovedora película a tu celular y agregarle personalidad a tus conversaciones, sigue estas instrucciones para instalar el Modo Intensamente en WhatsApp.

Paso 1: Descarga la app

El primer paso para activar el Modo Intensamente es descargar la aplicación Nova Launcher. Esta herramienta te permitirá personalizar diversos aspectos de tu dispositivo, incluyendo los iconos de las aplicaciones y el fondo de pantalla.

Paso 2: Prepara las imágenes

Necesitarás tres imágenes de la película ‘Intensamente 2’. Puedes usar cualquier personaje, sólo asegúrate de tener una imagen cuadrada, una vertical y una horizontal. Guárdalas en Descargas en tu galería de fotos.

Si no tienes habilidades de edición de fotos, puedes buscar en Internet alguna página que te ayude a ajustar las dimensiones de las imágenes.

Intensamente 2 Imagen Pixar Animation Studios.



Paso 3: Cambia el ícono de WhatsApp

Una vez que tengas lista una imagen cuadrada de 192 x 192 px en tu galería de fotos y la app instalada, mantén presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca la opción Editar. Después selecciona el logo y luego la opción Fotos. Elige la imagen cuadrada que preparaste previamente.

Paso 4: Cambia el fondo de pantalla de WhatsApp

Para cambiar el fondo de pantalla de tus conversaciones en WhatsApp necesitarás la imagen vertical. Abre la app de mensajería y selecciona los tres puntos en la parte superior derecha. Dirígete a Ajustes y luego a Chats. Selecciona ‘Fondo de pantalla’ y elige la imagen vertical

Paso 5: Personaliza el teclado en WhatsApp

Para completar la transformación al Modo Intensamente abre un chat en WhatsApp. Activa el teclado y selecciona la opción de Ajustes (el símbolo de engrane). Busca la sección de Temas del teclado y selecciona la opción para agregar una imagen. Elige la imagen horizontal que descargaste.

La historia está dirigida por Kelsey Mann. Imagen Pixar Animation Studios.



Con estos sencillos pasos, tu WhatsApp estará completamente personalizado con el espíritu de 'Intensamente 2’. Desde el ícono de la aplicación hasta el fondo de pantalla y el teclado, cada vez que uses tu dispositivo, recordarás la divertida y emotiva aventura de Riley y sus emociones.