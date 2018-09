Gabriel Soto defiende a Irina Baeva del tweet de Geraldine Bazán: "Es una mujer muy inteligente"

En dicha publicación, la actriz a quien vimos recientemente en ‘Por amar sin ley’ escribió: “En el momento que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente, será el momento en el que conviva con mis hijas. NO es el caso aún”.

Dichas palabras molestaron al actor, quien hace unos días fue captado junto a Irina Baeva paseando y tomados de la mano en Los Ángeles, lo que confirmó su relación con la actriz rusa. Por esta razón Gabriel salió en defensa de su nueva pareja: “Yo soy papá de las niñas, yo también tengo derecho de decidir con quién conviven y con quién no; y el bienestar de mis hijas va a prevalecer ante cualquier circunstancia; pero yo tengo todo el derecho de decidir con quién están mis hijas también”.

Gabriel dejó claro que considera a Irina una mujer preparada: “Evidentemente sí lo es, es una chava estudiada que habla tres idiomas, que tiene carrera, que ha logrado muchas cosas”.

No obstante, no quiso aclarar desde cuándo son pareja: “Yo no suelo ventilar mi vida privada, saben ustedes que soy muy hermético en ese sentido, porque saben que hay una línea muy delgada en ese sentido. Creo que todos como actores nos debemos ese respeto, tenemos una vida privada como todos ustedes y realmente pues no me gusta como ventilarlo mucho”. Sin embargo, sí dijo por qué negó su relación durante varios meses: “Para evitar más escándalos, para evitar todo esto”.

Desde que el pasado 20 de septiembre se confirmara la relación entre Irina y Gabriel con el video antes mencionado, la pareja de actores ha sido atacada en redes sociales, donde la gente los critica y señala a la rusa de haber destruido el matrimonio de Soto y Geraldine, por lo que el actor también reaccionó a este hecho: “Ya basta de insultar, ya basta de agredir, ya basta de faltar al respeto como seres humanos y, sobre todo, si la gente no sabe realmente cómo fueron las cosas, la gente juzga y nadie es Dios para juzgar… y les digo, más sin saber cómo fueron las cosas”.

Además de pedir respeto para él y su actual pareja, Gabriel Soto aseguró es un buen padre, contrario a lo que le han escrito en sus redes sociales: “Mucha gente ha señalado y me ha dicho acerca de mis hijas, y quiero dejar bien claro que mis hijas son lo más importante que yo tengo y creo que lo he demostrado. Soy un padre amoroso, soy un padre presente, todo el tiempo que puedo estoy con ellas, cuando no estoy con ellas es porque o estoy trabajando o no me toca. Todos los días les hablo por teléfono y créanme que mis hijas están muy bien, son hijas amadas por papá, por mamá y no pasa nada si hay un divorcio. No necesariamente debemos de estar juntos para que las niñas sean felices”.

Gabriel Soto aseguró que todo el escándalo que se desató en marzo de 2016, luego que fuera captado por una revista cargando a Marjorie de Sousa en una playa mexicana, fue el causante de su separación con Geraldine Bazán, y no una tercera persona involucrada.



“Se ha especulado mucho, ustedes saben que mi relación con Geraldine de 10 años fue de muchos altibajos, y que lo que me llevó a mi divorcio -y lo digo categóricamente- fue toda la difamación y todo esto en lo que me había encontrado en torno a un caso que todos ustedes ya saben y que no vale la pena ni siquiera repetir y que desgraciadamente no pudimos superar”.

Fueron más de 11 meses de escándalos donde se inmiscuyó a Gabriel Soto en el pleito de Marjorie de Sousa y Julián Gil, pues incluso fue señalado no solo de tener una relación con la actriz venezolana, sino de ser el padre de su hijo Matías, lo cual mermó su matrimonio: “Cuando llega un momento donde en una relación no hay confianza, no hay paz, no hay felicidad; donde después de meses de estar intentando, rogando que por favor me crea, que por favor esté a mi lado en una situación tan delicada, donde llegas a tu casa y en todo momento es estar discutiendo, peleando... donde no hay paz ni felicidad. Entonces es evidente que va a llegar y eso fue lo que pasó en mi caso”.

Aseguró que en cuando aún estaba con Geraldine, no tenía una relación con Irina Baeva: “No hubo terceras personas, aquí los únicos involucrados en el divorcio fuimos Geraldine y yo, no hubo ninguna tercera persona. Es muy fácil señalar a una tercera persona pero, hay que asumir la responsabilidad de que así fueron las cosas”.

Y en todo ese proceso Gabriel dijo que no contó con el apoyo de su entonces esposa Geraldine Bazán: “Fueron meses de estar en lo mismo y en lo mismo. Era una relación insostenible, y no les echo la culpa a ustedes. Fue una situación bien complicada para mí porque nadie me creía, y es una situación muy delicada donde yo no tuve nada qué ver. Yo salí a dar la cara miles de veces y nadie me creyó y ahí están las pruebas. Eso fue lo que llevó mi divorcio o llevó mi separación al límite”.

Hasta este momento, Irina Baeva no ha respondido al tweet de Geraldine Bazán, aunque en cada publicación que la rusa hace en sus redes sociales le llueve una ola de insultos por su actual relación con Gabriel Soto.