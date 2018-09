Geraldine Bazán dice lo que piensa de Irina Baeva: no es "buena mujer” ni “decente"

Sobre la relación amorosa que Gabriel sostiene con Irina y que fue confirmada a través de dicho video, Geraldine mencionó: “No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí. Es el papá de mis hijas y siempre lo será”.

Al respecto de si ella ya tiene alguna pareja, Geraldine respondió: "No tengo novio, no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada y no solo por mí, sino por respeto a mis hijas”.