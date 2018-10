Muro de silencio alrededor del asesinato del esposo de la actriz Sharis Cid

Aún no está claro por qué le dispararon de muerte. Quienes lo conocieron lo describen como un excelente hombre, sin enemigos. “Era un buen hombre, buen amigo y trabajador”, detalló la actriz Sugey Abrego, mientras que para el actor Alexis Ayala y su esposa Fernanda López, “ Isaías fue un amigo de nosotros entrañable, un tipazo”.

Karla Pineda, exesposa de Adrián Uribe , también fue de las primeras en llegar. Brevemente relató a Univision Entretenimiento cómo fueron las últimas horas de vida de Isaías Gómez, quien estaba orgulloso de poder concretar su sueño de ser dueño de un hotel y un restaurante en uno de los lugares más turísticos de México . “Ha sido un momento muy difícil. La verdad, estoy como en 'shock' desde ayer (el domingo) y no quisiera comentar mucho. Sólo te puedo decir que estuvimos ahí disfrutando; éramos familia y amigos. Todo estaba muy tranquilo y de repente pasan estas cosas que uno no entiende ”.

Sergio Cid, hermano de Sharis, fue quien se encargó de arreglar todo para el funeral y también fue quien avisó a los más allegados dónde sería el velorio. “Sharis no contestaba y era obvio, no quise ser inoportuna así que todo fue a través de su hermano”, comentó Karla Pineda, quien confirmó la familia fue la única que presenció el terrible momento de la agresión.

“Nosotros ya íbamos en camino (cuando le dispararon); me parece que sólo quedaban ellos, Krystal y embarazada…”, reiteró. Al preguntarle si Mathis Gómez , fruto de una relación pasada de Isaías con Vanessa Pons, habría presenciado la muerte de su padre, terminó la charla.

“ Allá adentro no hay solo una amiga del medio del espectáculo; hay una mamá, hay un hijo, hay hermanos y hay una familia”, expresó la actriz Sugey Abrego, quien aseguró su amiga estaba muy afectada al haber perdido a su pareja. “No es algo natural y eso lo hace más difícil”, enfatizó.

Durante la noche, llegó el actor Arturo Peniche resaltando del resto porque no vistió de negro, como la mayoría, sino con un saco gris azulado. Dio el pésame a su familia política, a su consuegra Sharis Cid y posteriormente se acercó al barandal metálico en color dorado del balcón desde el cual, sin una palabra, solo usando sus brazos, agradeció a la prensa que respetuosa observaba. El galán, padre de Brandon Peniche, estuvo en San Miguel de Allende durante el fin de semana de la inauguración del hotel, pero se desconoce si fue testigo del asesinato de Isaías Gómez .

A través de su teléfono móvil, Arturo Peniche explicó a Univision Entretenimiento sus razones para no dialogar con los periodistas. “Soy el menos indicado y menos para declarar. Sólo vine a dar mi pésame a la familia Gómez”.

En cuanto a las investigaciones y el rastro del asesino se limitó a señalar que “eso ahorita no nos importa. Venimos a apapacharla y no a preguntarle qué pasó”, haciéndose eco de las expresiones que emitió la actriz Cynthia Klitbo .

Poco antes de la medianoche llegó José Eduardo Derbez desde Pachuca - Hidalgo, donde se encontraba visitando a su madre Victoria Ruffo. El actor confesó era un gran amigo de Isaías Gómez "desde hace mucho tiempo. Me enteré (de su asesinato) esta mañana... No sé bien qué pasó, me enteré por los medios. Lo que les puedo decir es que Isaías era una persona con muchísima luz, siempre con ganas de ayudar a los demás, era una persona que era un tipazo, yo lo quise mucho”.