Enrique Guzmán reconoce que golpeó a Silvia Pinal y revela cómo se vengó ella

El cantante Enrique Guzmán, de 75 años de edad, sorprendió a propios y extraños al reconocer por primera vez que había golpeado a su exesposa Silvia Pinal en una ocasión: “ Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado al respeto a ninguna señora, ¡Jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de 'golpeador', después de 50 años lo tendré que aceptar”.

Los maltratos de los que supuestamente fue víctima la primera actriz mexicana fueron revelados por ella misma en su libro biográfico ‘Esta soy yo’, publicado en 2016, en los que describe situaciones violentas y perturbadoras: desde el momento en que le apuntó con una pistola, hasta la vez que la golpeó, pasando por decenas de escenas de celos.



Próximamente dichos relatos serán llevados a la pantalla chica como parte de la bioserie de Silvia Pinal, producida por Carla Estrada, sin embargo, el padre de Alejandra Guzmán dio a conocer su versión de los hechos y aseguró que él también fue víctima del tráfico de influencias que en ese entonces tenía la actriz.

“¿Y los (maltratos) de ella a mí!? ¿A poco creen que se quedó tan tranquila? Dos pistoleros del (entonces) secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia (fallecido en 2006), se encargaron de pasearme por la ciudad (de México), no para acariciarme precisamente”, escribió en su cuenta de Twitter el cantante mexicano que estuvo casado con Silvia Pinal durante 9 años.



Enrique Guzmán relató que Silvia y él estaban peleados cuando sucedió esta escena, a mediados de 1973: “Estaba yo trabajando en el Teatro Blanquita -un famoso centro de espectáculos populares en la capital mexicana que hoy en día ya no existe- y me llama la susodicha para hacer las paces, me cita en una cafetería de San Ángel para hablar. Yo fui, y nada más bajándome del coche dos pistoleros enviados por Mario Moya Palencia (Secretario de Gobernación durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez), me subieron a mi coche y el paseo fue de tres horas, ya se imaginarán”. Luego agregó: “¿Que en México las madres no se pueden llevar a tus hijos fuera del país durante la separación? ¡Los míos fueron a dar hasta Italia!”.

El pasado 29 de mayo la revista TVNotas difundió un audio donde se escucha a la cantante mexicana Alejandra Guzmán, hija de Enrique y Silvia Pinal decir: “Mis peores recuerdos son cuando mi papá dejaba a mi mamá con moretones en la cara”.



En una entrevista exclusiva de Enrique Guzmán al programa ‘Ventaneando’ -otorgada el 23 de enero de 2017, pero transmitida apenas este 24 de mayo- el cantante, 11 años menor que Silvia Pinal, reveló que su relación amorosa llegó a ser enfermiza: “Me casé con Silvia porque estaba embarazada (de Alejandra Guzmán) y me dijo 'que no tendría al niño'; yo le dije que nada, claro que lo vamos a tener y nos casamos”. Afirmó que si no se separó antes fue por sus hijos, ya que no quería estar lejos de ellos.

“ Nunca tuve que haberle puesto una mano encima, pero yo también descubrí que ella tenía una vida que no iba pareja con la mía, también ella tenía otro tipo de sorpresas por todos lados. Era discutir todos los días, era llegar a casa de Silvia y siempre lo mismo; yo ya no podía más y descubrí que ella también tenía otro tipo de actividades, que no era la que gozaba conmigo y hasta ahí la voy a dejar”, relató al programa de televisión mexicano.



Sin embargo, la polémica creció cuando la reportera del programa le cuestionó si se arrepiente de haber sido violento con la madre de sus hijos: “Sí, me arrepiento de que no le hubiera dado desde antes”, y soltó una carcajada con la que terminó la transmisión del video inédito.