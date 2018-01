Esto dijo Enrique Guzmán sobre Alejandra Guzmán (y a Silvia Pinal no le va a gustar)

Enrique Guzmán sorprendió a los medios de comunicación con su comentario tras preguntarle sobre los cambios físicos de su hija Alejandra: “¿Qué se yo, conoces a su mamá?”, refiriéndose a la primera actriz Silvia Pinal quien se ha realizado algunas cirugías plásticas a lo largo de sus 86 años de edad.

El pasado 22 de enero Alejandra Guzmán realizó una transmisión en vivo a través de su Facebook causando gran revuelo entre sus seguidores y detractores, todos sorprendidos por los evidentes cambios en su rostro, sobretodo en labios y pómulos.



Antes y después de la fama: mira cómo ha cambiado Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán realizó un Facebook Live en el que habló de sus proyectos para este 2018. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue el notable cambio en su rostro. No sería la primera vez que los cambios en la imagen de la cantante genera confusión entre sus fanáticos. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir 'La Guzmán' adoptó un look más rockero y más natural a sus 16 años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Así lucía la cantante en 1982, unos años antes de que su carrera como cantante iniciara y cuando a escondidas de sus padres buscaba destacar por sí sola en el mundo de la música y la actuación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alejandra lanzó su primera producción discográfica 'Bye mamá' en 1988, bajo la producción del español Miguel Blasco. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ya en la década de 1990, la hija de Silvia Pinal proyectaba una imagen más madura. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el 1991, la cantante edita su cuarto disco 'Flor de papel' con el que logra posicionar varios sencillos de manera internacional como 'Hacer el amor con otro' o 'Reina de corazones'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1992, la cantante anunciaba su embarazo, fruto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma. La noticia tomó por sorpresa a sus fans, pues Alejandra se encontraba en su mejor momento. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Para 1994, la intérprete rockera así se mostraba tras convertirse en mamá de su hija Frida Sofía. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el año 2000, la artista publica el disco 'Soy' con el cual logra ganar su primer Latin Grammy en 2001. Ella adopta un look de pelo corto y opta por llevarlo rojo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2004, la intérprete de 'Mi peor error' luce una figura atlética y mantiene el pelo largo pero regresa al castaño oscuro. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2006 la hija de Enrique Guzmán vuelve a conquistar las lista de popularidad con sencillos como 'Volver a amar', que se desprende de su disco 'Indeleble'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2007, la cantante anunciaba que se encontraba en tratamiento para erradicar un tumor cancerígeno que se le había detectado en uno de sus senos y que afortunadamente le fue retirado dos días después de haberla diagnosticado. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ese mismo año la cantante edita su album 'Fuerza' del que se desprende el sencillo 'Hasta el final', tema en el que plasmó su sentir durante el tiempo que luchó contra el cáncer. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2009, la cantante nuevamente enfrenta problemas de salud luego de haberse sometido a una cirugía estética que no resultó exitosa al haberse intoxicado con el producto cosmético que le fue inyectado en los glúteos. Las secuelas de esta cirugía siguen causando estragos en la salud de la cantante hasta el momento. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir A sus 42 años, la estrella le apostaba por un look atrevido. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta foto es del año 2012 durante la entrega de Premios Lo Nuestro. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2015 lanza el álbum 'A + No Poder', luego de no haber lanzado un disco de estudio en cinco años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2017 emprendió la gira 'Versus Tour' de la mano de Gloria Trevi. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A punto de cumplir 50 años, lució esta imagen durante una interacción con sus seguidores, a quienes les anunciaba su nueva gira por diversas ciudades de Estados Unidos. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir



“Qué horror… estabas muy bonita, ya se te deformó la cara”, “ Hay que envejecer con dignidad, no tienes por qué deformarte la cara”, “Cómo se arruinan las mujeres con el afán de la eterna juventud”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

“No sé, yo la vi muy bien sólo la he visto en fotos, a mí me gusta siempre mi hija cómo crees que voy a hablar mal de mi hija”, respondió su padre Enrique Guzmán quién se negó a confirmar si la intérprete roquera se había sometido a un tratamiento estético.





A raíz de las críticas, Alejandra comentó: “Me he arreglado para ustedes, hace mucho tiempo que no me arreglo”, sin embargo, cambió el tema y continúo hablando de su vida profesional. Lo cierto es que su aspecto físico desató una ola de memes en redes sociales.