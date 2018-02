Desapareció de un yate una noche: 36 años después se reabre el caso de la misteriosa muerte de Natalie Wood

La muerte de la hermosa Natalie Wood siempre ha sido un misterio. Estrella de cine desde su niñez, nominada en tres ocasiones al Oscar de la Academia y una de las figuras más queridas de su tiempo, la protagonista de ' West Side Story', el célebre musical de amor entre inmigrantes en Nueva York, se ahogó el 29 de noviembre de 1981, al caer al agua de su yate 'Splendour' anclado cerca de Isla Catalina, en la península de California.

La leyenda negra en torno a este fallecimiento - ¿Fue accidente, crimen o suicidio?-, surgió en el momento en que se dio la noticia y ha seguido por décadas. Ahora, el departamento de policía de Catalina considera a Robert Wagner, hoy de 87 años, viudo de la actriz, como presunto implicado (person of interest) en el caso que fue reabierto. En consecuencia, la causa de la muerte ha sido cambiada, oficialmente, de 'accidental' a 'desconocida'. Aunque esto no significa de ninguna manera que sea sospechoso (todavía) de un posible crimen.



Sus vidas terminaron en tragedia La actriz padecía bulimia y anorexia. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Estos padecimientos le provocaron un paro cardiorrespiratorio. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Desde que tenía 20 la conocimos en "María Mercedes". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla tenía una exitosa carrera como actriz. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Recientemente la vimos interpretando a "Irasema" en "Qué Bonito Amor". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Lucía contenta porque estaba trabajando en la pantalla chica. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nadie esperaba la terrible noticia de su muerte. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Pero Karla Álvarez no ha sido la única actriz que falleció de manera trágica. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Además era feliz con su familia. ¿Los recuerdas? Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todavía pudimos disfrutar de su actuación en "Amor Real". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Después de "Amor Real" ella se convirtió en la conductora del programa "Nuestra Casa". Foto: TeleFutura | Univision.com 0 Compartir El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Él ya llevaba muchos años trabajando. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Gran conmoción provocó la noticia de su muerte, tenía 25 años. Gerardo fue encontrado muerto en su casa pues sufrió una intoxicación por gas. La telenovela que protagonizaba concluyó cuando llevaba sólo 50 capítulos. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Judith Velasco actuó en telenovelas como "Cuando Los Hijos se Van" y "Madres Egoístas" pero obtuvo mucha popularidad con su trabajo en "La Carabina de Ambrosio". Esta actriz cubana entró en una gran depresión y se suicidó en el metro División del Norte de la Ciudad de México a los 53 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir





De Natasha a Natalie: nace una estrella.



Ella pensó que iba a ser una niña como todas, pero debutó en cine –a los cinco años, en 'El Fantasma y la Señora Muir'–, empujada por una madre cuya pasión por los sets y la fama era enfermiza. Desde entonces, trabajó sin parar: a ese filme siguieron ' Milagro en la Calle 34' y, ya un poco más grande, ' Centauros del desierto', con John Wayne, y ' Rebelde sin causa' (como pareja de James Dean). Y durante ese rodaje, a los 17 años, tuvo su primera aventura con un hombre: el director Nicholas Ray, 25 años mayor, que no solo se enamoró de ella, sino que además, la ayudó a crecer como actriz.

Nacida Natalya Zascharenko en San Francisco, California, hija de inmigrantes rusos, era llamada Natasha por su familia y sus amigos. Ese también era su alter ego, la imagen opuesta a la Natalie Wood glamorosa, de ojos enormes y melena oscura, una de las mujeres más bellas del mundo en las décadas de 1950 y 1960.



La muerte de estos actores nos impactaron Estos actores de telenovela gozaban de vida exitosa, y cuando la muerte les llegó nos dejaron impactados. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Lorena Rojas falleció el 16 de febrero a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Esta actriz todavía mantenía las ganas de vivir y disfrutaba al máximo de su trabajo y de su familia. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cáncer que le fue diagnosticado en el 2008 no fue obstáculo para que Lorena dejara a un lado el deseo de ser madre. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En el 2013 cumplió su ilusión de convertirse en madre al adoptar a la pequeña Luciana, quien ahora que su mamá falleció se quedará con su tía. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir La actriz dejó una carrera artística muy reconocida. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lorena realizó su primera actuación en 1990 con "Alcanzar Una Estrella". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Después participó en "Baila Conmigo" (1992), "Buscando el Paraíso" (1993) y "El Alma No Tiene Color" (1997) entre otras. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Aquí la vemos junto a Eduardo Capetillo en el melodrama "Canción de Amor" (1996). Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "DeMente Criminal" fue el último proyecto en el que participó Lorena. Foto: Venevision Int'l | Univision.com 0 Compartir La actriz pudo cumplir varios de sus sueños profesionales, entre los cuales destacan el álbum musical "Hijos del Sol". Foto: Venevision Int'l | Univision.com 0 Compartir Posteriormente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Comenzó su carrera cuando tenía 20 años en la telenovela "María Mercedes". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Poco a poco, su talento se fue mostrando y se logró abrir paso hasta lograr un estelar en la telenovela 'Mi Querida Isabel'. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Compartió créditos con Ernesto Laguardia y Jacqueline Andere. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Posteriormente la vimos interpretar a memorables villanas en telenovelas como "La Mentira", "Alma Rebelde" y "Camaleones". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Finalmente la actriz falleció en noviembre del año pasado. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir La bulimia y anorexia que padecía le provocaron un paro cardiorrespiratorio, según el diario "El Universal". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla tenía tan sólo 41 años. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir ¿Ya reconociste al galán de Karla Álvarez en "Prisionera de Amor"? Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Lamentablemente Gerardo Hemmer tuvo un destino parecido. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este joven actor realizó su primera participación en "La sonrisa del Diablo" y en 1993 consiguió una buena oportunidad en "Corazón Salvaje". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Gracias a este último personaje llamó la atención de José Rendón quien lo buscó para que protagonizar "La Paloma". Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Gran conmoción provocó la noticia de su muerte, tenía 25 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gerardo fue encontrado muerto en su casa pues sufrió una intoxicación por gas. La telenovela "La Paloma" concluyó cuando llevaba sólo 50 capítulos. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en "Caminos Cruzados" (1994), "Marisol" (1996) e "Infamia" (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal, era una actriz bella y talentosa. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Interpretaba a "Viri" en esta producción de Luis de Llano. Además participaba en la telenovela "Mañana es Primavera" junto su famosa mamá. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida cuando tenía 19 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Tal parece que el nombre de Viridiana marcó a la familia Pinal. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Sylvia Pasquel tuvo una hija en 1985 y la llamó Viridiana en memoria de su fallecida hermana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La tragedia llegó otra vez pues en 1987 la pequeña Viridiana murió ahogada en la casa de la actriz. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Eduardo Palomo realizó su primer participación en las telenovelas en "Por Amor". Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir En 1991 lo vimos protagonizar "La Pícara Soñadora" junto a Mariana Levy. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No podemos olvidar a Mariana Levy quien también conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Mariana fue parte del grupo musical "Fresas con crema". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Fue junto a Eduardo Palomo que consiguió su primer papel protagónico en "La Pícara Soñadora". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su última participación la hizo en "Amor Real". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Después de "Amor Real" ella se convirtió en la conductora del programa "Nuestra Casa". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Su muerte provocó gran sorpresa y dolor entre sus seres queridos. Foto: Univision Communications Inc. | Univision.com 0 Compartir Fanny Cano era una actriz que brillaba por su belleza y talento. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue la primera que encarnó a "Rubí" (1968) en las telenovelas. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Además participó en "La Mentira", "Yesenia" y "Espejismo". Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir La actriz tenía muchos planes más pero pronto el destino le hizo una mala jugada. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 7 de diciembre de 1983 el avión en el que viajaba se estrelló en el aeropuerto de Barajas en España. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir La famosa actriz falleció a los 39 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir



A los veinte años se casó con Robert Wagner, un apuesto y carismático actor, que había sido el 'Príncipe Valiente' en cine. Y su boda causó furor en Hollywood. Es de suponer que tantos ojos puestos en ellos iba a resultar en tensión, aunque genuinamente se quisieran. De hecho, cuenta la leyenda de Hollywood que Natalie quiso ser la esposa de Wagner, que era ocho años mayor, desde la primera vez que lo vio, en los estudios de 20th Century Fox, cuando él tenía 20 años y ella 12.

Las cosas se complicaron cuando Natalie conoció a Warren Beatty en el set de ' Esplendor en la hierba', y la catástrofe no estaba lejos; aunque no hubo infidelidad, en enero de 1962 el matrimonio colapsó, para shock de la comunidad artística y los fanes. El cuento de hadas terminaba en escándalo: la virginal protagonista de ' West Side Story', donde como la adorable María, una inmigrante puertorriqueña en Manhattan, cantaba y bailaba, había dejado a su marido de la noche a la mañana. Aunque su carrera era un éxito, su vida parecía no serlo tanto.



Natalie Wood y Robert Wagner captados en su yate 'Splendour' en 1981. Esta es la última foto de la pareja juntos. Grosby Group/Univision





Segunda oportunidad al amor.



Mientras su ex se marchó a Europa, Natalie se convirtió en la Jennifer Lawrence de su tiempo: trabajó sin parar en filmes con Robert Redford, Tony Curtis y Steve McQueen y al mismo tiempo tuvo una serie de romances que la pusieron en todas las revistas. En aquellos años era habitual verla, de última moda, radiante de carisma, en fiestas de Beverly Hills, y aunque su exterior seguía perfecto, como Natasha pasaba horas en psicoanálisis, tras sufrir una monumental crisis nerviosa en 1966, argumentando que por trabajar desde pequeña dándole vida a otras personas, no tenía idea de quién era ella misma. Sufría depresión y ansiedad. En un impulso, se casó con Richard Gregson en 1969, aunque al cabo de diez meses, con su hija Natasha Gregson (que es hoy actriz por mérito propio) recién nacida, se divorció porque él le había puesto los cuernos con la secretaria.



publicidad

En la década de 1970, encontró que su carrera languidecía, pero de pronto todo cambió de manera inesperada. En una fiesta se reencontró con Robert Wagner y se volvieron a enamorar. Se casaron el 16 de julio de 1972 y, en 1974, Natalie dio a luz a la hija de ambos, Courtney. Fue en esa época que adquirieron su yate y comenzaron a hacer paseos por la costa californiana, en relativa felicidad: Natalie hacía películas ocasionalmente, aunque apartentemente había encontrado una mayor satisfacción como madre y ama de casa, mientras su marido protagonizaba la serie ' Hart to Hart'.