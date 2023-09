Wendy Guevara arremete contra periodista, se hace viral con nueva frase y memes: "Y la que Googlee"

La Wenchis también hizo una petición a quines sólo hablan mal de ella: "No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene cultura, que no sabe quién. Yo no tengo por qué a hu*vo saber quién es quién del medio artístico, a mí me vale 3 hectáreas de ver**, no me importa quién es sabe quién, ni quién es perenganita o quién es sutanita. A ver, oblígame. Quiero que vengas o que me busques y que me obligues a buscar o a googlear a quien tú quieras. Tu no vas a mandar en mi vida, señor loco, de verdad, señor loco. Ay, pobrecito".