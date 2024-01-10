¡De mujer! ¿Quién es Vanessa Labios 4K y por qué los fans creen que es ‘competencia’ para Wendy Guevara?

Video ¿Quién es Vanessa labios 4K? También es amiga de Wendy, pero no es una 'perdida'

Antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara ya era toda una estrella en las redes sociales gracias a que se viralizó, hace unos años, el video donde se perdió en un cerro con Paola, una de sus amigas.

Años después, Wendy es toda una estrella junto a sus amigas y una de ellas, Vanessa Labios 4K, ha ganado miles de seguidores en redes y una de sus frases es muy mencionada en TikTok, ¿pero quién es ella? A continuación te contamos todo lo que sabemos.

Vanessa Labios 4K es amiga de Wendy Guevara Imagen Instagram @vanessavazquez4k/@soywendyguevaraoficial

¿Quién es Vanessa Labios 4K y por qué se ha hecho viral?

Vanessa Vázquez, mejor conocida como Vanessa Labios 4K, es originaria de León, Guanajuato, pero radica en Guadalaja. Esta chica trans se ganó su apodo gracias a sus fans, quienes la siguen en sus diferentes redes sociales desde hace tiempo.

En su canal de Youtube, Vanessa tiene 94,9 mil suscriptores, mientras que en TikTok tiene 350 mil seguidores y en Instagram poco más de 137 mil, pero eso no ha impedido que varios de sus clips con frases y momentos graciosos estén en todas las redes sociales.

A finales de 2023, la cuenta de Instagram inventadas.inventada, que se dedica a compartir contenido relacionado con la cultura popular y la comunidad LGBTQ+, hizo sus ‘Inventadas Awards’ para premiar lo mejor del año, donde Vanessa ganó la categoría ‘La frase del año’ gracias a ‘De Mujer’, la cual se ha popularizado recientemente en TikTok.





“Muchas gracias corazón, no lo puedo creer, es un honor. Este es mi primer premio. Quiero llorar y agradecer a todos mis fans que me apoyan y me tienen un gran aprecio, y eso que solo me conocen en redes (...) Gracias por el apoyo y darme su tiempo; y recuerden; todo es #DeMujer”, escribió en el post el pasado 13 de diciembre.

¿Cómo surgió la frase ‘De Mujer’ de Vanessa Labios 4K y por qué es tan popular?

De acuerdo con el portal Debate, Vanessa realizó una transmisión en vivo donde explicó que busca darle otro sentido a la frase ‘De mujer’, ya que usualmente es utilizada como un insulto, como la vez que Always lanzó una campaña donde le piden a diferentes personas que hagan las cosas ‘como una chica’, donde hacen las cosas mal o que las hacen quedar en ridículo.

Por esta razón, Vanessa todo lo que hace y dice lo acompaña con la frase ‘De Mujer’, la cual ha sido adoptada por otros influencers en redes sociales, como Yeri Mua, Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen.

Vanessa también ha ganado seguidores gracias a su fanatismo por Lana del Rey, a quien llama ‘la Virgen de tepelocongo el chico’, incluso en una de sus transmisiones explicó por qué siempre carga con el disco ‘Ultraviolence’.



Algunas personas han intentado comparar y poner a competir a Vanessa Labios 4K con Wendy Guevara, al ser personas de la comunidad LGBTQ+ que han mostrado su ingenio y carisma en las redes sociales, pero la realidad es otra, ya que son grandes amigas.

