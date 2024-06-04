Wendy Guevara tiene un doble en TikTok: Hombre la imita y ella reacciona al video: "¡Son igualitas!"

Video Wendy tiene una doble igualita en TikTok: la familia Guevara ya hasta la 'adoptó'

Wendy Guevara se convirtió en una figura destacada en México después de protagonizar un video junto a su amiga Paolita Suárez titulado 'Las Perdidas', donde ambas simulan estar extraviadas en un cerro. Posteriormente, comenzó a compartir contenido en redes sociales, donde cautivó al público con su humor, sinceridad e interacción con sus amigas de la comunidad LGBTQ+.

A pesar de que se podría pensar que Wendy es única, los internautas están demostrando lo contrario al encontrar cada vez a personas que podrían ser sus dobles gracias a TikTok, como es el caso de Nelson Botero.

Nelson Botero, el creador de contenido que se convirtió en Wendy Guevara

Resulta que este hombre, oriundo de Cali, Colombia, es un creador de contenido que publica videos junto a sus hijos y esposa realizando parodias. Estos clips han ganado tanta popularidad en la plataforma de videos cortos que ahora cuentan con más de 5 millones de seguidores.

En uno de sus videos titulado "El que está obsesionado con Wendy Guevara", decidieron imitarla y Nelson le dio un toque especial al disfrazarse como ella, maquillándose, usando una peluca rubia e incluso colocándose pechos falsos para darle más realismo a la situación.

Lo que hizo divertido el video es que Nelson imitó exactamente los gestos de Wendy y hasta revivió sus frases más icónicas.

"Estoy comiendo bien a gusto ¿qué quieres?". "Resulta, resalta y ni moderrimo", "No estoy haciendo favores hijo". "P**** celular vieeeejoo". "Y recuerda que palo dado ni Dios lo quita" o "El hombre es como el oso, entre más feo más hermoso", fueron algunas de las que comentó.



La actuación resultó ser tan impactante que el tiktok se volvió viral, acumulando más de 10 millones de vistas, 1.3 millones de "me gusta" y más de 15 mil comentarios. Entre estos últimos, se destacan los siguientes:

"Es más Wendy que la propia Wendy", "Qué bárbaro el papá, todo un Wendy", "Qué buena parodia", "Este señor caracterizado sí se parece a Wendy", "La imita muy bien", "Esto hizo mi día", "La mejor imitación que he visto de mi querida Wendy" o "Es la parodia perfecta", fueron alguno de ellos.

Le muestran la parodia a Wendy Guevara y así reaccionó al verlo

Un grupo de internautas incluso etiquetó a Wendy Guevara para que reaccionara a la parodia, pero lo mejor es que lo hizo en vivo, ya que poco después Nicolás, el hijo del señor Nelson, viajó a México y le mostró el video.

La ganadora de 'La Casa de los Famosos' quedó encantada, pues en todo momento se le vio con una sonrisa en el rostro y aseguró que lo que más le encantó fue la imitación tan perfecta de sus gestos, por lo cual le envió un saludo personalizado al hombre que la imitó.