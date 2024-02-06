Wendy dice que ya no quieren contratar a Kimberly y los fans auguran el fin de ‘Las Perdidas’: “Sin Wendy no factura”

Video ¿El video de 'Las Perdidas' fue un montaje o fue real? Wendy explicó qué pasó en el cerro

Wendy Guevara y Kimberly Irene, ‘La más preciosa’, protagonizan ‘pleito’ en redes sociales, donde se especula sobre un supuesto distanciamiento y fans temen el fin del clan de ‘Las Perdidas’.

¿Qué está pasando con la amistad entre Wendy y Kimberly?

PUBLICIDAD

Desde hace unos días, usuarios de TikTok ha detectado a través de declaraciones de Wendy y Kimberly que la relación entre ellas podría estar pasando por una mala racha.

La punta de lanza a especulaciones comenzó con una transmisión en vivo en la que Wendy descalificó las declaraciones de Kimberly en las que aclaraba que Evelyn, ni Randall eran sus amigos. Además, revivió el desaire que ‘La más preciosa’ le haría a Trixy, pues dijo que ella no la había invitado a su boda.

"Para que ahora la Kimberly no venga a decir que ella no la invitó, la que la invitó (a Trixy) yo. A veces ella ha publicado y ha etiquetado a Salma, Evelyn y Randall, que hipócritas, que no son amigas y luego ya al otro día ya son amigas. Yo amo mucho a Kimberly, no estoy hablando mal de ella solo estoy diciendo lo que es", se escucha decir a Wendy.

Los usuarios de TikTok, donde fueron retomados fragmentos de esa transmisión, los fans debaten sobre a quién le dan la razón y es que muchos aseguran que a Kimberly se le subió la fama y que a Wendy se le va la mano cuando toma.

“Wendy podía llevar a quien quisiera a la boda, por eso pagó el salón”; “A veces tenemos que aterrizar a nuestros amigos y decirle las cosas al chile”; “Pero es que también la Trixy funó la boda de Kimberly, obvio, Kim le contestó y dijo que ella NO LA INVITÓ”; “Wendy en su modo tóxico”; “¿El fin de Las Perdidas?”, son algunos de los comentarios.



Tras la publicación del nuevo episodio del ‘Podcast del momento’, con Turbulence y Burrita Burrona, los rumores de distanciamiento crecieron pues Wendy, quien estuvo de invitada en el programa, dijo que a Kimberly supuestamente ya no la quieren contratar.

"No creas, ya ni la contratan, en serio, revívanla, tráiganla. Hermana, todos los invitados famosos que invitó ni fueron (a su boda)", mencionó Wendy cuando Turbulence dijo que no habían llevado a Kimberly al programa porque era “muy top”.



Las reacciones tampoco se hicieron esperar en los comentarios del viral video en el que los usuarios fijaron bien postura sobre a quién apoya.

“Sin Wendy no factura”; “Con ella no es rencorosa ni vengativa porque sabe que la necesita”; “Yo no entiendo porque la gente quiere que se peleen la amistad debe ser siempre”; “Solo diré que son amigas y al rato las veremos juntas se quieren y eso es bueno que siempre solucionan todo”, comentaron.

¿Wendy y Kimberly están peleadas?

A través de una transmisión en vivo, Kimberly aseguró que ella nunca se pelearía con Wendy porque no olvidará lo que hizo por ella cuando aún no eran famosas. Además, aseguró que tiene pendiente una plática con ‘La Perdida’ para aclarar el malentendido. Sin embargo, hizo referencia a lo que para ella es una verdadera amiga, y muchos, especularon, que se trató de una indirecta.