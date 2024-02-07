¿Poncho confiesa atracción por Wendy en medio de rumores de separación? Fans sospechan que no es broma.

Video “Te va a partir la madre”: Poncho de Nigris arremete contra los ataques transfóbicos a Wendy Guevara

En medio de la polémica de supuesta separación con su esposa, Marcela Mistral, Poncho de Nigris jugó durante una transmisión en vivo sobre la “extraña atracción” que siente por Wendy Guevara y los fans sospechan que no es broma.

¿Poncho de Nigris se va a divorciar de Marcela Mistral?

Medio año después de que la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’ llegó a su fin, con gran éxito, los tres primeros lugares, Wendy, Nicola y Poncho, siguen dando de qué hablar.

Es el regio el que está ahora en el ojo del huracán luego de que un video que publicó junto a su esposa Marcela Mistral desató especulaciones sobre una separación y es que, aunque la influencer, en la grabación, dice estar feliz con su vida al lado de De Nigris, los internautas aseguran que su lenguaje corporal indica que ella estaría viviendo ya el duelo de una separación.

“Nooo, mi compa ella ya está haciendo el duelo en la relación”; “El abrazo ya no está cercano… no pegan los cuerpos… no hay peor ciego que el que no quiere ver”; “Marcela no es feliz con poncho”, fueron algunos de los comentarios.

¿Wendy Guevara es la tercera en discordia entre Poncho de Nigris y su esposa?

Siendo tan activo en redes sociales, Poncho de Nigris no tardó en hacer referencia a las especulaciones, utilizando su ya conocido sentido del humor para, a través de una transmisión en vivo, bromear sobre que la tercera en discordia en su matrimonio sería ni más ni menos que Wendy Guevara.

"Wendy siempre ha estado enamorada de mí, me admira, me respeta y siempre me da mi lugar entonces yo creo que está enamorada de mí la Wendy, pero no lo acepta. Posiblemente ella sea la manzana podrida entre Marcela y yo, Wendy”, dijo el influencer.

El sarcasmo siguió presente en el discurso de Poncho, quien atribuyó la actitud extraña que supuestamente notan entre él y su pareja a la atracción que siente por ‘La Perdida’.

“Hay una atracción extraña, no sé por qué será la atracción tan extraña si al final serían puros espadazos, pero hay una atracción extraña por Wendy. Creo que por ahí va todo, mi comportamiento extraño que notan en redes sociales con Marcela y espero que no se ponga celoso Nicola, pero creo que Wendy me está pegando en el corazón, esa carota de cavernícola, no sé qué tiene pero tiene tan buena vibra que puedes perder”, mencionó. "Ella lo sabe. Ella te enamora con el sentido del humor, te engatusa haciendo reír".



Poncho no quiso dar más detalles, en serio, sobre su matrimonio con Marcela y se limitó a decir que están bien, pidiendo los internautas que no se inventen cosas y aclarando que lo que acaba de decir era broma.

"No voy a decir nada más, estoy muy bien con mi esposa, no quiero problemas. No vayan a inventar que entre Wendy y yo hay un amorío o que yo dije que cambio a Marcela por Wendy", sentenció.

¿Poncho está enamorado de Wendy? Internautas reaccionan

Los usuarios de TikTok que vieron el fragmento del video en las varias cuentas donde fue replicado captaron que lo que estaba diciendo Poncho era puro sarcasmo; sin embargo, muchos sospechan que tal vez no se trate de una broma, pues, dicen, la química entre ellos es evidente, mientras que otros aplaudieron la amistad que existe entre Wendy y el regio.