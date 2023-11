¿Recuerdas a George McFly? Así luce el actor que lo interpretó en ‘Volver al Futuro’ casi 40 años después

En 1985 se estrenó ‘Volver al Futuro’, cinta en la que Marty viaja al pasado y conoce a sus padres cuando eran adolescentes, volviéndose todo un éxito y el estudio realizó dos secuelas más.

¿Cómo luce el actor que interpretó a George McFly en ‘Volver al Futuro’ ?

Crispin Glover fue el actor elegido para interpretar a George McFly, el padre de Marty, quien es tímido y sufre bullying por parte de Biff Tannen. Después de que Marty se entromete en el evento donde se conocen sus padres, ahora debe volver a juntarlos, ayudando a su padre a vencer sus miedos y conquistar a Lorraine.



El intérprete nació el 20 de abril de 1964 en Nueva York, Estados Unidos. su primer trabajo como actor fue en la obra ‘Sonrisas y lágrimas’ en 1978, apareciendo posteriormente en varios anuncios publicitarios.

Además de aparecer en grandes producciones de su época, como ‘Happy Days’, ‘Family Ties’ y ‘Viernes 13: el último capítulo’, su gran oportunidad llegó con ‘Volver al Futuro’.



Entre sus últimos trabajos se encuentra la película ‘Smiley face killers’ (2020) y las series ‘American Gods’ (2017-2021) y ‘Gabinete de las Curiosidades’ de Guillermo del Toro (2022).

¿Por qué Crispin Glover no aparece en ‘Volver al Futuro 2’?

En esta historia hay dos versiones. De acuerdo con Bob Gale, productor y guionista de la franquicia, le ofrecieron nuevamente el papel a Glover de George McFly para las secuelas de ‘Volver al Futuro’, pero no aceptó porque quería cobrar más que Michael J. Fox, el protagonista.

En entrevista con Samuel Roberts, Glover compartió que el productor mintió y que estaba interesado en continuar trabajando en esa producción, pero que le ofrecieron menos de la mitad de lo que iban a cobrar los actores Lea Thompson y Thomas F. Wilson, declinando la oferta.

Para sustituirlo, la producción eligió a Jeffrey Weissman, quien aparece en planos lejanos o de espalda en la secuela, además de utilizar maquillaje y prótesis faciales para parecer lo más posible físicamente a Glover.

“Si solo hubieran contratado a otro actor (Jeffrey Weismann) que es lo que creí que había pasado, hubiera sido completamente legal y no tendría problemas con eso. Lo hicieron con esta actriz (Claudia Wells fue sustituida por Elisabeth Shue). Creo que le colocaron una peluca pero no le pusieron prótesis. Es normal que un estudio tenga el molde de tu cara lo que no es normal es poner otro actor en la cara de otra persona. Tienes que negociar para hacer algo así”, declaró Glover.



