¿Michael J. Fox no iba a ser Marty McFly? Conoce al actor que grabó primero 'Back to the Future'

La trilogía de ‘Back to the Future’ cuenta con un par de historias de actores que fueron reemplazados durante la saga, entre las que destaca Eric Stoltz, el primer actor que interpretó a Marty McFly.

Eric Stoltz, el primer actor que dio vida a Marty McFly en ‘Back to the Future’



En realidad, Michael J. Fox era la primera opción para ser el protagonista de ‘Back to the Future’, la cual puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Sin embargo, en ese entonces, el actor estaba grabando ‘Family Ties’, por lo que su compromiso con esta exitosa serie no permitió que encarnara a Marty McFly.

Ante ello, los productores iniciaron la búsqueda de su actor estrella para el filme de ciencia ficción y encontraron a Eric Stoltz, reconocido por su trabajo de Rocky Dennis en ‘Mask’.

A finales de 1984 inició el rodaje de la primera película de ‘Back to the Future’ con Erick Stoltz como Marty McFly.

Durante semanas, el joven actor se entregó por completo a su personaje, a tal grado que optó por la actuación de método: no quería salir de personaje cuando las cámaras dejaban de grabar y quería que lo llamaran Marty en todo momento.

No obstante, el tono dramático que Eric Stoltz le inyectó a Marty McFly no era lo que el director Robert Zemeckis y el productor y guionista Bob Gale estaban buscando para este personaje.

Así que seis semanas después de haber iniciado el rodaje de la película, decidieron reemplazar al actor, según contó Gale en entrevista para The Guardian, el 25 de agosto de 2014.

“Lo más loco que sucedió fue el cambio de elenco seis semanas después de la producción cuando Eric Stoltz fue reemplazado por Michael J Fox.

El humor simplemente no había estado saliendo con Eric. El estudio no estaba exactamente contento, pero habían visto las imágenes, así que aceptaron”.

Reemplazar a Eric Stoltz fue la peor experiencia en la carrera de Robert Zemeckis



En una charla con CBS (publicada el 29 de octubre de 2012), el director Robert Zemeckis explicó que el re-cast de Marty McFly se debió a que desde un primer momento no tomaron la decisión correcta con el actor que daría vida a este personaje.

Esta apresurada decisión los llevó a darse cuenta un poco tarde que Eric no era el indicado para ser McFly, lo cual también orilló a Robert a vivir la peor experiencia de su carrera.

“Decirle que lo iba a reemplazar fue horrible. Fue la peor experiencia en mi carrera. Fue horrible, nunca quiero volver a hacerlo”.



Para Steven Spielberg, quien fungió como productor del filme, también fue una terrible experiencia, según contó en una entrevista para Rolling Stone en 1985.

“Fue una decisión realmente difícil. Eso me hizo sentir miserable. Y todavía me siento miserable, no por la decisión, que fue correcta, sino por lo que debería haber hecho, que fue permitir que Bob Zemeckis y Gale esperaran hasta el primero de año, cuando Michael estaba disponible”.



Spielberg advirtió que “Eric Stoltz es un actor maravilloso, en la misma liga que Sean Penn, Emilio Estevez y Matthew Modine”; sin embargo, también señaló que Michael siempre fue su primera opción.

Tras dejar ir a Eric, el equipo de ‘Volver al futuro’ negoció con la producción de ‘Family Ties’, en donde Michael J. Fox daba vida a Alex P. Keaton, para lograr que el actor pudiera convertirse finalmente en Marty McFly.

Afortunadamente, llegaron al acuerdo que cuando los horarios crearan conflictos, Fox grabaría la serie por las mañanas, mientras que en las noches estaría en el rodaje de ‘Back to the Future’.

El ‘footage’ de Eric Stoltz como Marty McFly existe. No obstante, Bob Gale considera que no es pertinente darlo a conocer, según confesó para Den of Geek el 21 de octubre de 2020.

"La idea de arrojar luz sobre eso y que todos lo criticaran en Internet… no queremos hacerle eso. Él no se merece eso.

Él vino a trabajar. Hizo lo mejor que pudo. Cometimos un error y elegimos al tipo equivocado. Pudimos rectificar eso, pero no queremos que Eric Stoltz pase a la historia… como el tipo que no estuvo en ‘Back to the Future’".

¿Qué fue de Eric Stoltz tras su breve tiempo como Marty McFly en ‘Back to the Future’?



El actor continuó sumando películas y series a su trayectoria actoral como ‘Pulp Fiction’, filme de 1994 en donde dio vida a Lance o ‘El efecto mariposa’ de 2004, en la que interpretó a Mr. Miller. (De hecho, tiene más de 120 créditos como actor según su perfil de IMDb)

Entre sus proyectos más recientes se distingue la serie ‘Bull’, en donde no sólo funge como actor sino también como director.

¡Sí! Stoltz también debutó detrás de cámaras. Eric ha sido director de varios episodios de series como ‘Madam Secretary’ (2014-2019); ‘Glee’ (2010-2014); ‘Grey's Anatomy’ (2008), ‘How to Get Away with Murder’ (2014), etc.



No llegar al fin de la producción de ‘Back to the future’ es algo que años después realmente ya no le molesta al actor y que incluso lo hizo invertir de una mejor forma en sí mismo, según contó en entrevista para Moviehole en 2007.

"Fue hace veintitantos años y rara vez miro hacia atrás, si es que lo hago, pero en retrospectiva, creo que el solo hecho de atravesar ese período difícil me ayudó a darme cuenta de lo liberador que realmente fue.

Regresé a la escuela de actuación, me mudé a Europa, hice algunas obras en Nueva York y de hecho invertí en mi ser de una manera que era mucho más saludable para mí.

Si me hubiera convertido en una gran estrella, no sé si no habría ido a terapia. Por otro lado, ¡habría sido extremadamente rico, lo cual hubiera sido maravilloso!”

Y tú, ¿sabías que Marty McFly había sido interpretado por Eric Stoltz?