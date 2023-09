Va junto a toda su familia a pedir la mano de su novia y se hace viral: "Nada más faltó el perro"

Un emocionante y romántico video que circula en TikTok ha cautivado los corazones de usuarios de todo el mundo, convirtiéndose en una sensación viral en la plataforma. Aquí te contamos por qué.

La protagonista de este inolvidable momento es la pedida de mano organizada por el usuario @eduardojuarez977 para su novia en las pintorescas calles de México. Lo que hace que esta pedida de mano sea única es que Eduardo no llegó solo, sino con toda su familia y una serie de regalos que hicieron de este momento uno verdaderamente especial.

Joven va con toda su familia a pedir la mano de su novia: video se hace viral

Desde que el video fue compartido por Eduardo Juárez, ha acumulado más de 1.3 millones de likes y miles de conmovedores comentarios de internautas que han quedado impresionados por la unión y el amor familiar que se muestra en el clip.

La pedida de mano comenzó cuando Eduardo, acompañado por sus hermanos, papás, sobrinos, tíos y otros miembros de la familia, se reunió en la casa de su novia, pero en el camino cargaban con ellos una serie de regalos, incluyendo flores frescas, deliciosos pasteles, comida casera, frutas y otros obsequios cuidadosamente seleccionados. La calle se llenó de emoción cuando esta caravana avanzó hacia su destino final.

Rápidamente la sección de comentarios se lleno de miles de mensajes, no solo felicitando al enamorado por su relación y su pronto matrimonio, sino por la gran familia que tiene y el acto de amor que demostraron al acompañarlo en un momento tan especial.

"Mi familia daría cosas para que ya me lleven", "Qué chido que tu familia te apoyara así hermano, ya ahorita ni en la familia se puede contar", "¿Es pedida de mano o peregrinación?", "En la pedida de mano que me hizo mi novio fueron la familia de él y llevaron sacos de frutas y me encantó, la verdad me encantó", "Si esto es la pedida de mano cómo será la boda", "Es el reflejo de la familia que va a tener", se lee en los comentarios.



Pero la emotividad no terminó allí, pues en un segundo video, Eduardo se dirige a la familia de su novia y a ella, expresando sus sentimientos y reiterando sus deseos de compartir la vida juntos. Con un nudo en la garganta, Eduardo admitió que se puso nervioso, un gesto que hizo que todos los presentes sonrieran y se sintieran aún más cerca como familia con unas cuántas bromas.