Tiktoker presume lavadora que funciona a pesar de no tener cascarón: Internet no lo entiende

Miles de personas ven cosas en las calles que serían imposibles de creer de no ser porque lograron captarlas en video, como la limosina que fue creada fusionando diversos autos , pero resulta que un joven sorprendió al Internet por un electrodoméstico que tiene en su hogar.

Lavadora funciona sin carcasa y el video confunde en TikTok

El usuario @pepenaker se hizo viral en TikTok el pasado 12 de agosto por subir un extraño clip donde muestra una lavadora funcionando sin su carcasa, dejando a plena vista el tambo de lavado.

A pesar de que el objeto se balancea debido a que no tiene un soporte como tal todo apunta a que aún así deja la ropa limpia y lo divertido, es que le agregó el popular audio "Estoy cansado jefe", el cual pertenece a un diálogo de la película 'Milagros inesperados' protagonizada por Tom Hanks.

El video que hasta el momento tiene casi 24 millones de vistas se volvió popular debido a que los usuarios no comprenden cómo el electrodoméstico puede seguir funcionando a pesar de que le falta una pieza muy importante.

"El verdadero estoy cansado jefe", "La sobreexplotación laboral es un delito", "Por qué el que graba no ayuda", "La lavadora:💀La Ropa: 👌", " Esa lavadora está viva gracias al espíritu santo", "Tengo muchas preguntas sobre este video", "Madre mía de solo verlo te da terror y asombro a la ves... cómo hace para seguir firme", "Quiero tener esa resistencia", "¿De cuanto tiempo hablamos antes que exploté? o "Estaba a punto de decir no puedo más, vi esto me di cuenta que todavía doy mucho", es la manera en que reaccionaron.



Una parte de los usuarios pidieron que el usuario "jubilara" la lavadora comprando otra nueva, pues merecía descansar después de tanto ser usada.

"Ya jubila esa lavadora", Está pidiendo a gritos un descanso", "No seas codo, ya dale el merecido descanso que necesita a tu lavadora", "Aquí los que pedimos justicia para la lavadora", "Realmente necesita una jubilación", "Pobrecita lavadora, me da nostalgia y no sé por qué", "No seas manchado está diciendo a gritos que ya no puede la lavadora y tú obligándola a seguir", fueron otros de ellos.



Para algunos resultó tan hilarante la situación que le pidieron al autor del clip que le pusiera otros audios de fondo que son populares en la plataforma, lo cual hizo con gusto.

"Ponle la de levántate,levántate ese es el espíritu de lucha que tienes", "Ponle el audio de Gohan yo no moriré", "Jaja ahora con el audio de terrenator", "Pon el audio de misión cumplida soldado", "Pongan la de: "no me va a tragar la pobreza "" o "Con el audio de Gohan donde dice yo no moriré porfa", son algunos de los que pidieron.



Los videos modificados también estánn teniendo gran viralidad en TikTok; sin embargo el original es el favorito de todos.



¿Tú qué piensas al respecto? ¿crees que la lavadora debería ser cambiada por otra?

