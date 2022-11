Niño queda atrapado en una lavadora y el rescate se vuelve viral en TikTok: ¿Cómo llegó ahí?

TikTok demuestra que todos los días pueden pasar cosas extrañas , las cuales son evidenciadas por sus diversos usuarios.

Niño se queda atorado en una lavadora y el video explota en TikTok

Si bien, hace unos meses se capturó a un joven que chocó su propio auto minutos después de que se lo regalaron , el pasado 17 de noviembre la usuaria Jazmín Arguello (@llas.21), compartió cómo un niño tuvo que ser rescatado después de meterse a una lavadora.

De acuerdo al primer clip publicado, el pequeño estaba jugando dentro de este aparato, pero al querer salir no pudo lograrlo, lo cual hizo que sus familiares trataran de ayudarlo llamando a la policía.

Con mucho cuidado dos de ellos y algunos civiles, buscaron la manera más adecuada para sacarlo sin que saliera herido.

Para su fortuna, lo lograron al remover el tambor de la lavadora y después, jalaron el cuerpo del pequeño hacía arriba para que pudiera salir con más facilidad.



Dicho rescate que tuvo lugar en México, fue visto por más de 24 millones de personas.

Su rescate se hizo viral e hizo reír a todo el Internet

Entre los más de 6 mil comentarios, los internautas revelaron que ver al pequeño atorado y la maniobra de los policías les provocaron risas incontables, por lo cual hicieron chistes al respecto.

"Pusieron al niño en la lavadora porque a mano se tarda más","Pensé que lo había visto todo en TikTok, peor me equivoqué", "Ahora sigue el secado del niño", "Los polis risa y risa como todos", "Es para que saliera mas limpio y esponjoso el niñito" o "Al menos después de ponerlo en la lavadora no se encogió", fue la manera en que se expresaron aquellos que encontraron divertida la escena.



Algo que causo también curiosidad y diversión es que el pequeño que quedó atrapado nunca lloró o se deseperó por estar atrapado, pues al parecer, en todo momento estuvo entretenido con un celular en las manos.

"El niño: 'no hagan ruido me pierdo la telenovela'", "Todos bien preocupados menos el niño", "Pero cómo esta bien tranquilo y entretenido en el celular, amo", "El niño con cara de: 'sí, ahí me sacan cuando quieran, yo estoy bien'", y "No puedo con la tranquilidad del niño viendo el celular y cuando lo sacan se pone a llorar", fueron otros puntos de vista.



En otro clip compartido por la misma cuenta , se descubrió que el pequeño se encontraba escuchando la canción 'Sapito' de Belinda al momento de su rescate, lo cual también también hizo el momento chistoso.



Para dar cierre a esta historia, el pasado 20 de noviembre se subió un último video donde le preguntaron al niño si volvería a meterse a la lavadora, a lo cual respondió que sí con una sonrisa, dando a entender que podría hacer de nuevo esta travesura.

@llas.21 Respuesta a @Ethel Mizuno Tonks 😂😅 que siempre si se vuelve a meter dice 😅😂 ♬ sonido original - Jazmín Arguello