Joven recrea escena de 'Matilda' para tarea de escuela: increíble resultado enamoró a TikTok

Hace 26 años se estrenó la cinta 'Maltida' , la cual está basada en el libro que lleva el mismo nombre. Dicha historia enamoró a más de una generación y aún es recordada con cariño, tanto así, que una joven decidió recrear una de las escenas más memorables de la cinta para una tarea escolar.

Recreación de escena de 'Matilda' se hace viral en TikTok

Se trata del momento cuando Matilda descubre cómo utilizar sus poderes mentales y comienza a mover objetos dentro de su casa, como las decoraciones y las macetas al ritmo de la canción 'Little Bitty Pretty One' de Thurston Harris.

La usuaria que se hace llamar Candee y que tiene la cuenta de TikTok @user29032001, fue quien expresó que este clip lo realizó por petición de su escuela y mostró el resultado de su recreación. La cual fue tan buena que se hizo viral y, a poco más de una semana de publicarlo, tiene más de 9.6 millones de vistas.

"En el colegio te mandan a recrear una escena de una película", fue el texto que acompañó el video.



La joven, que usó una playera a rayas y se puso un listón rojo en la cabeza, comenzó su clip con la parte donde Matilda trata de llenar su tazón con cereal y leche.

Posteriormente, al igual que la protagonista, se encuentra en su sala haciendo que las lámparas se prendan y apaguen solas, a mover las ventanas con sus poderes, igual que las macetas y las diferentes decoraciones del lugar, pero sin dejar de bailar.



El material resultó de lo más exitoso en la red social, porque da la impresión de que la joven tiene poderes igual que la pequeña de la cinta y lo más asombroso de todo es que jamás se vio la mano de alguien en la grabación o que recibiera ayuda de manera directa.

El video recreación de 'Matilda' recibió comentarios positivos en TikTok

Con más de 2 millones de likes, la autora del video expresó en los comentarios que logró obtener un 10 en su trabajo de la escuela y recibió felicitaciones por su excelente recreación.

"Les quedo re bien, muy merecido ese 10", "Está épico el video, me encantó", "Más que perfecto", "¡Demasiada magia! ¿De dónde sacas tu poder?", "Es lo mejor que vi en el día" o "Un aplauso a la producción que lo dio todo", expresaron los internautas.



Incluso, algunos remarcaron lo mucho que se parecía la joven a Matilda, pues se vistió igual y hasta se dibujó pecas en el rostro para darle más realismo a su interpretación.

"Estás igualita a Matilda, me encanta", "¿Nadie va a hablar de su genial outfit como Matilda?", "Hasta en la ropa no perdieron los detalles, todo quedó igual", "No sé cuántos años tengas, pero sí te pareces a Matilda mucho", y "Hoy ganó el cine con magistral interpretación ella es idéntica a Matilda", fue como se expresaron en la red social.