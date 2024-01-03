¿Se acabó el amor? Fans de Kimberly 'La más preciosa' señalan que tiene un matrimonio tóxico tras recientes lives

Video ¿Kimberly La Más Preciosa mantiene a su esposo? Sus fans no estaban de acuerdo con su boda

Fans de Kimberly 'La más preciosa' la acusan de tener un matrimonio "tóxico", pues a través de sus más recientes transmisiones en vivo la han señalado de supuestamente maltratar y humillar a su esposo Óscar Barajas.

Kimberly ‘La más preciosa’ pelea con su esposo Óscar en pleno live

Desde antes de llegar al altar, la relación entre Kimberly Irene, ‘La más preciosa’, y Óscar Barajas era blanco de críticas en redes sociales, donde los fans de ‘La Perdida’ afirmaban que él estaba con ella solo por interés.

En ese entonces, durante plena transmisión en vivo, Kimberly sacó las garras para defender su amor y hasta mencionó que prefiere a los seguidores de Wendy Guevara porque los suyos solamente se enfocaban en atacarla por su relación.

Contra viento y marea, la influencer se juró amor eterno por todas las leyes, por la civil y la religiosa, a principios de diciembre, el 7 y 9, respectivamente; sin embargo, las críticas de sus fans han ido en aumento luego de sus recientes transmisiones en vivo.

Y es que, en dichas interacciones el matrimonio ha protagonizado incómodas peleas que van desde los gritos de él, hasta los reclamos de ella que, aseguran, han rebasado los límites de una sana relación, por lo que los acusan de tener un "matrimonio tóxico".

Acusan a Kimberly Irene 'La más preciosa' de humillar a su esposo Óscar

En uno de los clips que más se ha viralizado en TikTok se ve a la pareja llegar a un establecimiento de comida rápida donde Óscar defiende a la empleada que los atendía porque Kimberly la llamó “p*nche vieja” por tardarse con su pedido.

Tras el reclamo de Óscar, Kimberly, sin importarle que estuvieran en vivo, le pide a su esposo que no se meta y saca a relucir que, a tres semanas de su matrimonio, no le cumple en la cama.

"Si no sabes no hables, Óscar. Es como tú, dices 'te voy a dar duro contra el muro' y te quedas dormido, mentiras, es en serio, ¿algo tienes que decir?", dice la influencer.

En la misma transmisión se observa como Kimberly le sigue hablando mal a su esposo a quien, en un momento del video, pellizca tan fuerte que él pega un grito de incomodidad y le pide que no lo vuelva a hacer.

La actitud de la influencer no pasó desapercibida para quienes estaban conectados, quienes de inmediato le mandaron mensajes a Óscar pidiéndole que no permitiera que Kimberly lo maltratara.

"¿Cómo puedes soportar tanto?”, preguntó uno de los presentes a quien Kimberly Irene respondió: “Yo soporto porque es la vida de casados y nadie se tiene que meter. No es de que soporte, es que estamos casados y nos tenemos que tolerar, uno a otro”.



La misma youtuber leyó algunos de los reclamos que los fans le hicieron sobre la forma de tratar a su marido.

"Dice, 'Óscar, no te dejes', ella está opinando porque no sabe todo lo que tú me haces, te haces la víctima que es otra cosa. 'Kim, no humilles a Óscar', yo no lo estoy humillando, pobrecito el humillado, tú eres el que me humilla a mí'”, dijo.



En otros videos recientes se escucha como Óscar le grita, y con groserías, le pide a Kimberly que se regrese por él en plena Navidad, mientras ella se ríe frente a la cámara y trata de disimular el incómodo momento.



La tercera integrante del clan de ‘Las Perdidas’ asegura en una de las transmisiones en vivo que sus peleas son como un juego de pareja pues después se ríen en eso y se reconcilian; sin embargo, Óscar la contradice y le aclara que eso no es normal.