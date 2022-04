Un tatuador se quitó las orejas y mostró el resultado: el Internet se paralizó con la foto

En las últimas décadas, las modificaciones corporales se volvieron más populares y muchas personas se han animado a realizarse una; sin embargo, hay algunas que llegan a un punto tan extremo que impactan al público.

Este fue el caso de Michel Faro do Prado, un tatuador que reside en Brasil y decidió someterse a un procedimiento muy inusual, el cual consistía en remover sus orejas por completo.

El 'Satanás humano' que se quitó las orejas

Prado llama la atención por su apariencia y eso lo hizo acreedor a que sea conocido como el 'Satanás humano'. Su cuerpo está lleno de tatuajes, piercings e implantes subdermales. Además, para parecerse a este personaje de la Biblia, también se inyectó tinta en los ojos y se hizo una modificación en los dientes, los cuales lucen muy filosos.

El pasado 12 de abril, el tatuador causó aún más polémica porque compartió en redes sociales que se había removido sus orejas y mostró en algunas fotografías el resultado.

Incluso compartió su felicidad al escribir un mensaje en su Instagram, el cual ya dividó al internet, pues hay algunos que creen que su modificación es increíble y otros que fue un terrible error.

"¡¡¡Esta modificación extrema la hice extremadamente emocional!!! Estuve un corto periodo de tiempo parado/comprometido/anestesiado. No voy a dar detalles porque involucra a otras personas... pero sólo digo que se acabó, vi la distancia que estaba dando para coger impulso... ahora sólo vuelo con los dos pies... No me siento más que nadie, porque no somos más que nadie, pero se me reveló que cuando pensamos y actuamos como si fuéramos más que los demás, ¡entonces nos convertimos en menos que nada! En esta nueva vida ya no hay diferencia entre griegos y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, sino que Cristo es todo y en todo. Colosenses 3:11 El secreto de una vida que avanza es una vida que ejercita la humildad y alimenta la fe. ¡¡¡Deseo una vida sublime llena de satisfacción, plenitud, comprensión, paz, salud, amor y llena de sentido para todos!!! ".



Su proceso lo hizo curiosamente días después de que el gobernador de Sao Paulo, Joa Doria, anunció que el uso de mascarillas en espacios abiertos como medida de prevención contra la pandemia de covid-19, había sido eliminada.

Se desconoce si Michel Faro do Prado modificó su cuerpo debido a este anuncio o era una decisión que ya había tomado tiempo atrás.



Los comentarios que recibió en sus redes sociales fueron variados, algunos expresaron horror, otros admiración por su valentía para atreverse a hacerlo y también estuvieron aquellos que se preguntaron cómo sería su vida en adelante.

"¿Por qué haces tantos cambios en ti mismo? No te estoy juzgando, la cuestión es entender tu estilo de vida", "Lo importante es sentirse feliz y eso es todo hermano ...gran recuperación", ¿Tienes espacio para escuchar?", "Peero como vas a llevar las gafas, te has cortado las orejas.... Ni siquiera te importa eso, ¿verdad?" o "La vida hay que vivirla bien y a gusto con ella. Disfruta de la sensación de estar lleno, luces genial", son algunos de los comentarios más destacados.