Colibrí confunde el cabello de una joven con una flor y queda captado en video: "Es de buena suerte"

Video ¿Este colibrí se quería comer el cabello de una joven? Pensó que era una flor y esto pasó

El video de un colibrí que confundió el peinado de una joven con una flor se hizo viral en Internet, desatando la ternura y curiosidad de usuarios de redes sociales como Instagram y TikTok.

Sin lugar a dudas, el cabello morado de la chica (y quizá el aroma de su shampoo) llamó la atención del simpático animalito.

¿Cómo fue que un colibrí confundió el cabello de una mujer con una flor?

Sheena, una diseñadora de modas y stylist, paseaba por una reserva ecológica en Foz do Iguacu, Brasil, cuando la pequeña ave se le acercó volando, atraídA por el color morado de su cabello y la forma de uno de sus dos chongos (moños).

El amigable pajarillo intentó chupar el néctar que pensó que habría en medio del chongo morado de la joven, pues lo confundió con una flor. El momento fue captado en video por el acompañante de la chica.

"Se te posó. ¡Me muero! Quédate ahí, que lo tienes encima", expresó el chico.

El colibrí hizo una pausa como tratando de entender cómo funcionaba esa extraña flor, sin reparar en que era el peinado en la cabeza de una humana. Volvió a intentar comer de ahí varias veces más, mientras la mujer reía nerviosa y se mostraba un poco avergonzada frente a la cámara, pero hizo lo posible por no perturbar a su 'amiguito' alado.

El clip fue subido a la cuenta de TikTok de la joven (@sheena.ltd), quien colocó en la descripción: "Hoy tuve una experiencia mágica". El video tiene más de 6.5 millones de reproducciones y fue replicado por varios medios de comunicación.

Reacciones al video del colibrí que confundió el colorido cabello de una joven con una flor

Los internautas reaccionaron con ternura y humor al video que Sheena compartió sobre su mágica experiencia con un colibrí e intentaron encontrar un significado a lo que pasó. Algunos incluso aseguraron que era de buena suerte.

Colibrí confunde cabello de una chica con una flor Imagen Fotografía generada por IA / TikTok

Otros cuantos se alarmaron pensando que el colibrí debía de estar buscando desesperadamente flores para alimentarse e hicieron un llamado para concientizarnos sobre el medio ambiente, enfatizando que es necesario plantar más plantas, árboles y flores para que los animales puedan alimentarse.