Así se vería Timothée Chalamet como Batman y fans opinan "Christopher Nolan debería ver esto"

Video ¿Recuerdas a todos los actores que han interpretado a Batman? Para algunos fue la peor decisión

Tal como el multiverso de Spider-Man, el Universo de los superhéroes cotinúa expandiéndose, y no sólo para Marvel, ya que podría haber una posibilidad de ver una nueva película de Batman en la pantalla grande.

El diseñador y artista Yuhki Demers reveló desde principios de año su intención de llevar al cine la icónica serie de animación de DC 'Batman Beyond', y por supuesto, los fans ya comienzan a presentar sus apuestas de quién podría interpretar al murciélago en esta producción, siendo uno de sus consentidos el actor Timothée Chalamet.

Yuhki Demers reveló que quiere hacer una película de 'Batman Beyond' Imagen Instagram

¿De qué trata 'Batman Beyond'?

En un futuro distópico, Bruce Wayne se ha retirado como Batman y recluta a un joven llamado Terry McGinnis para convertirse en el nuevo 'Caballero oscuro' para lidiar con el caos y la delincuencia de la Nueva Ciudad Gótica (Neo-Gotham).

'Batman Beyond' conquistó la pantalla chica y fue adaptada al cómic, dejando una marca indeleble en la cultura pop, lo que la convierte en una gran candidata para una adaptación cinematográfica.

¿Cómo luciría Timotheé Chalamet como Terry McGinnis de 'Batman Beyond'?

Tras haber hecho un gran trabajo en 'Dune' y 'Wonka', y después de la incursión de Robert Pattinson como Batman, los fans consideran que Timothée Chalamet podría hacer un gran trabajo como otro posible 'Caballero oscuro' y para muestras basta un botón, ya que incluso uno de sus seguidores realizó una ilustración de cómo luciría el actor en el traje de superhéroe.

Timothée Chalamet como Terry McGinnis Imagen Instagram

"Ahora, Timothée Chalamet es mi opción #1 para la película de 'Batman Beyond'", expresó el usuario de Instagram @kibar.art.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la ilustración de un fan de Timothée Chalamet como Batman?

La mayoría de los usuarios de Instagram reaccionaron positivamente a la publicación, diciendo incluso que Christopher Nolan (Director de varias películas de Batman como: 'Batman Begins', 'The Dark Knight' y 'The Dark Knight Rises') debería verlo, aunque, de hacerse la película, probablemente recaería bajo la jurisdicción de James Gunn ('Guardianes de la galaxia').

“Dónale tus ideas a Christopher Nolan”, “Batman necesita tu respaldo, Chris”, “Superior”, “Me hace mucho sentido”, “Sí, ¡lo lograste!”, “Gran trabajo”, “Magnífico”, “Perfección”, “Adoro”, “Te apoyo”, escribieron algunos.



Otros se dividieron en opiniones y mencionaron que no les gusta esta elección, incluso propusieron a Tanner Buchanan o algún actor mitad asiático.

¿Qué probabilidades hay de que 'Batman Beyond' llegue a la pantalla grande?

Yuhki Demers, también creador de 'Spider-Man: cruzando el Multiverso', aseguró que él y el guionista Patrick Harpin se reunieron en julio del 2023 con los ejecutivos de DC para presentarles la idea de una película de 'Batman Beyond', pero la respuesta fue negativa. Sin embargo, el interés por el proyecto ha estado creciendo desde entonces y no ha pasado desapercibido por los fans ni los medios de comunicación.

Con el apoyo adecuado de los seguidores de la serie y amantes de los superhéroes, este proyecto podría llegar a concretarse en los próximos años.