Danna Paola ya tiene una divertida canción en su honor y sólo un fan entenderá las referencias

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas que desde su infancia está en el mundo del espectáculo y ha logrado consolidar su carrera artística a lo largo de sus 26 años.

Empezó como actriz de telenovelas como ‘María Belén’ (2001) y ‘Atrévete a soñar’ (2009), dos de las más conocidas y populares.

Sin mencionar su primera película ‘Lo más sencillo es complicarlo todo’ (2018) y la serie de Netflix que la hizo aún más querida por el público internacional, ‘Élite’ (2018), con su papel de Lucrecia.

Su gran trayectoria ha hecho que un par de TikTokers crearan una canción en donde abarca varios puntos de su vida, desde la canción de ‘Mundo de caramelo’ hasta las polémicas en las que se ha visto envuelta.

TikTokers crean canción a Danna Paola y los usuarios la aman

El video lo realizaron dos jóvenes mexicanos que se hacen llamar en la plataforma de videos, Roy Cuervo con la melodía y al ritmo de ‘Mala Fama’.

“Danna, hoy nos toca cantar de Danna, la que doparon una noche, dijo que fue en España”, comienza la melodía para la artista.



Haciendo referencia a una entrevista con Yordi Rosado, en la que Danna rompió el silencio y habló sobre una delicada situación que vivió en España cuando grababa ‘Élite’.

“Yo traía mi vaso pintadito de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos. Y entonces me dijeron ‘ qué guapa, qué haces aquí’, empezamos a platicar, fumé y de repente mi amigo me dice voy al baño te dejo ahí. Va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. De repente me dice 'éste era tu vaso ¿no?'. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando estos weyes empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal”, reveló Danna Paola.



Esta parte causó un poco de polémica debido a la gravedad del hecho y los fans de la cuenta pidieron no se bromeara con un hecho tan delicado.

Los hombres con los que la han relacionado

“Culpa, dicen que ella tuvo la culpa que Yatra terminó con Tini y que no se hiciera el dueto con Nodal no fue su culpa”, continúa la canción.



Sebastián Yatra terminó su noviazgo con la también cantante y actriz Tini Stoessel y lo anunció por medio de redes sociales y surgieron varios rumores de que había sido por la intérprete mexicana.

Pero, en una entrevista con 'El break de las 7', el intérprete de colombiano explicó que ellos sólo eran amigos.

"Con Danna somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo va a salir pero está brutal y la empezamos a hacer durante la cuarentena", aclaró Yatra.

Danna Paola y su polémica con Paulina Rubio

“Yo primero digo algo bueno, su talento es el mejor. Odia cantar el mundo de caramelo y de Paulina Rubio se burló”, dicen los jóvenes en la publicación.



En cuanto al tema musical ‘Mundo de caramelo’ durante la pandemia en un Instagram live interpretó su melodía con mucha felicidad.

Sobre Paulina Rubio, Danna estuvo en polémica al compartir ‘stories’ junto a sus compañeros de reparto de ‘Élite’ y en uno imita a Paulina Rubio y dice: “pero yo sí cantó”

Situación que la hicieron acreedora de críticas en redes sociales, después se defendió y explicó que se trataba de un chiste local entre ellos y que ella quería mucho a la ‘Chica Dorada’.



Otras de las celebridades que son mencionadas en el clip son Belinda, Ariana Grande, Lyn May, Neymar, el conductor Roger González y hasta Gibran, el participante del programa ‘La Academia’ con quien tuvo una pelea.

Hasta el momento ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios de sus fans que expresaron que la melodía les encantó.

Incluso que debería haber segunda parte, pues aseguran Danna Paola tiene mucho más de su vida personal y profesional.

Estos comediantes suelen hacer estas parodias de diferentes cantantes; eso sí, su objetivo no es faltar al respeto, sólo hacer pasar un buen rato a la audiencia.