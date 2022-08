Latina comparte su viaje a Turquía y su historia se hace viral: cree que la iban a secuestrar

Así como hay videos en TikTok que pueden causar risas entre los internautas, también existen aquellos que pueden causar terror, más si están basados en historias reales.

Muchos viajeros utilizan la plataforma para subir sus experiencias en otros países y crean contenido sobre las nuevas culturas que conocen; sin embargo, una joven vivió de los momentos más terroríficos de su vida y no dudó en compartirlo en redes.

Una latina se viralizó en TikTok al publicar un video sobre su extraño viaje a Turquía

Kata Garzon es una colombiana de 20 años que dejó atónitos a los usuarios de TikTok al relatar su experiencia en ese país. Primero publicó un video donde explicó que estaba pasando un buen tiempo en Turquía.

"Yo feliz saliendo sola en Turquía cuando de repente me acerco al señor de los helados y me dice que me están siguiendo", fue parte del texto que acompañó el video.



Después publicó una fotografía de cómo aquel vendendor usó el traductor de Google para advertirla de que podía estar en peligro.

"Te sientas un rato, luego te vas a casa, no te juntes con nadie aquí", se lee en la pantalla de la chica.



Tras quedarse cerca de el señor, dos hombres se acercaron para preguntarle al vendedor de helados quién era ella, a lo que él contestó que era su hermana.



Su primer publicación titulada 'Turquía y sus cosas', recibió en dos días más de 30 millones de vistas y más de 12 mil comentarios preguntando detalles sobre lo que vivió Kata en aquél país.

"Ese día fui a la mezquita por el lado de Asia. Iba tapada, bien vestida, hice mi recorrido y necesitaba internet para ubicarme y me acerqué con un señor que vendía helados, le pregunté por wi-fi y me compartió".



Continuó explicando que hizo una videollamada con sus amigas y, al mostrarles dónde se encontraba, ellas le advirtieron de dos hombres que la veían fijamente.



Ante el peligro, el hombre le aconsejó que pidiera un taxi para que estuviera segura e incluso, él la acompañaría hasta que se subiera al vehículo.

La colombiana dijo que siguió sus instrucciones y gracias a él pudo regresar sana y salva al lugar donde se había hospedado; no obstante, tras la mala experiencia que vivió, cambió sus planes de quedarse en Turquía hasta octubre.





"Me trató como su hija, de no ser por él, no sé dónde estaría", añadió.

Los usuarios que estuvieron al tanto de la historia de Kata se mostraron felices al saber que se encuentra sana y salva a pesar del susto que vivió en su viaje.

"Lo bueno que no te pasó nada, lástima que te tocó vivir algo así de feo", "Lo que importa es que estás a salvo, gracias por compartir", son algunos mensajes de sus seguidores.