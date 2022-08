Este bulldog es el perrito "más flojo del mundo": Se esconde cuando lo quieren sacar a pasear

Los perros cada vez sorprenden más a los usuarios de redes sociales por sus acciones y comportamientos poco usuales, como el caso del perrito que roba cemitas o este al que vamos a presentarte.





Es bien sabido que a los canes les encanta salir a dar paseos; sin embargo, esto no aplica en todos, pues existen algunos que evitan salir de sus casas a toda costa.



Bulldog se vuelve viral en TikTok al mostrar cómo evita salir a pasear

Esto es lo que siempre hace un perrito llamado Pocho, a quien su dueña Claudia lo tiene más que evidenciado. Dentro de su cuenta @gabyypocho, ella ha mostrado los mejores momentos que pasa junto a su bulldog desde que llegó a su vida, aún siendo un cachorrito.

Desde el inicio, el perro mostró un claro disgusto por salir a pasear a la calle, lo cual le pareció muy curioso a la mujer, quien ha publicado varios videos del extraño comportamiento de su mascota.

La tiktoker reveló que Pocho se queda estático al momento de llevar su correa, y su deseo de quedarse en casa es tan grande, que no se mueve en lo absoluto a pesar del esfuerzo de su dueña por sacarlo a tomar aire fresco.



El primer video de Pocho mostrándose asustado por el exterior no fue muy popular, pero el segundo, que fue publicado el pasado 8 de agosto, se volvió viral en la plataforma, pues tiene casi 2 millones de vistas y más de 180 mil likes.

La mujer compartió que el perrito se niega a salir, a tal nivel, que con simplemente ver la correa él huye en la dirección contraria y busca refugio en su cama, donde se echa boca arriba.

"El perro: 'No, no, no empiecen, aquí estamos a gusto'", "El perrito más flojo del mundo", "Me hizo el día ver cómo iba directo a su cama, no pude evitar reír", "Pocho: 'Ve tú, aquí te espero. Ahí me traes algo'", "Ay, no puedo con el suspiro del pequeño" o "Juro que nunca había visto un perro que le diera pereza salir", son algunas opiniones de los internautas.



También hubo algunos usuarios que se sintieron identificados con el can por su pereza para salir a la calle.

Un video muestra al perrito huyendo de la correa

Pocho no solo usa su cama para resguardarse, pues también suele esconderse debajo de un mueble para evitar a toda costa tener que salir a pasear.

La creadora de contenido compartió que ahora es la única que saca al perrito, pues él no quería ir con nadie más.

Los internautas opinaron que quizá Pocho sufre de ansiedad y, además de darle algunos tips a Claudia, compartieron historias similares de perritos que se rehusan a pasear.