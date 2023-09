Hombre intenta invadir casa y perrita se lo impide: le terminó arrancando los pantalones

Los perritos hacen reír a todos con sus travesuras, pero también son capaces de ayudar a las personas en situaciones de riesgo como la que conocerás a continuación.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver en ViX.

En video, perrita ahuyenta hombre de su casa y le quita sus pantalones

De acuerdo al video de la usuaria @penelopethegreatfurbaby el pasado 29 de agosto su vecina estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia, pero quien lo impidió fue su perrita llamada Rosie.

Ella explicó que un hombre trató de entrar a la casa de su vecina por el patio trasero, pero no lo logró porque al darse cuenta, Rosie defendió su hogar de manera inmediata.

De hecho todo quedó grabado gracias a una cámara de video y el material reveló que la peludita tomó al desconocido por la parte baja de su pantalón y tiró con tanta fuerza que terminó dejando su ropa interior a la vista.

"Atrapado en el timbre, un hombre invadiendo el patio trasero de mis vecinos, pero su increíble peluda Rosie salvó el día. Se merece todas las golosinas, masajes en la barriga e incluso un gran filete para cenar", fue el texto que acompañó el tiktok.



Después de que Rosie dejó sus pantalones desgarrados y completamente abajo, el hombre no tardó en cruzar por encima de la valla y salir corriendo para evitar recibir otro ataque del can.

Al parecer la "perrita heroína" no mordió su cuerpo en ningún momento, pero sí le dejó en claro que no le iba permitir entrar a su casa a un extraño.

El vídeo atrajo mucha atención, con más de 1 millón de vistas, 100 mil me gusta y más de 1300 comentarios.

Los internautas primero se dedicaron a aplaudir la reacción que tuvo Rosie para proteger su hogar y expresaron que efectivamente, se merece todos los apapachos del mundo por ser una perrita leal.

"Wow increíble su educación, no quiso morderlo simplemente avisarle,felicidades, se nota que le dan mucho amor", "Rosie literalmente dijo "este no es tu patio amigo", "Qué reacción tan buena, fue agresiva pero no tanto como para morderlo en verdad", "Fue una gran señal de advertencia para que se fuera", "Qué buena chica", "Tenemos que enviarle a Rosie golosinas y juguetes. Gran trabajo" y "Me alegro de que aprendiera la lección y de que el cachorro no resultara herido", es lo que comentaron al respecto.



Otros simplemente no dudaron en burlarse del intruso, debido a que seguramente se llevó el susto de su vida y ahora lo pensará dos veces para entrar a casas ajenas.

"Cada vez que lo veo me da más risa", "Jajaja qué divertido", "No puedo dejar de reír no me esperaba ese final", "Escenas que jamás creí ver en la vida: un perro quitándole los pantalones a un ladrón, simplemente épico", "La escena más graciosa que vi", "Encontrar este video hizo mi día jaja, el ladrón estaba re asustado" o "La manera que escapa el ladrón es digna de una película", fueron otros de ellos.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: