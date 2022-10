Perrito pug hace berrinche para que no tiren su cama: se aferró a ella y el Internet lo amó

Los perros tienen algunos de los videos más tiernos de TikTok gracias a su capacidad de hacer reír a las personas, como aquel can que aprendió a usar el retrete. A continuación conocerás a un pug que tuvo la reacción más inesperada al ver cómo sus dueños le arrebataban su cama para dormir.





Quieren tirar la cama de su perro a la basura y él lo impide

Comúnmente, estos animales tienen una cama propia dentro de sus hogares, donde pueden pasar largas horas durmiendo con placer. Dichos objetos se vuelven muy preciados para los canes al estar tanto tiempo ahí acostados, y quien se negaba a que le quitaran la suya fue Puchungo, un perrito pug.

Dentro de un video publicado en la cuenta de TikTok @krystelloove, la mujer mostró cómo el animal hizo un berrinche al ver que su cama estaba siendo llevada al bote de basura y, para evitarlo, se aferró a ella con todas sus fuerzas.

Con sus dos patitas delanteras, Puchungo tomó parte de su cama desgastada, y a pesar de que la persona que la tenía en sus manos comenzó a caminar, él le siguió el paso sin soltarla.

"Tírala a la basura ya. Mira cómo la tiene toda mojada", fue lo que dijo su dueña entre risas.

Puchungo recibió otra cama nueva y el video se hizo viral

El video fue visto por casi 2 millones de personas y acumuló más de 171 mil likes. En la sección de comentarios, usuarios de TikTok hicieron bromas respecto a lo que el perrito pudo estar pensando en su momento de angustia.

"El perito: 'No, por favor. Mi camita todavía sirve", "El perro: '¿Cuando he tirado yo tus cosas Karen?'", "El perro: '¡No, ahí guardo mis ahorros!'", "El perro: 'No jefa, si la tira no tengo donde mimir'", o "El pugsito: 'Pero si está casi casi nuevecita'", fueron las divertidas opiniones del material original.



Si bien, se desconoce cuánto tiempo pasó Puchungo con su camita, los internautas también llegaron a la conclusión de que de lo mejor era darle una nueva, aunque el can no quisiera.

Por ello, su dueña explicó poco después que sí terminaron por comprarle otra, la cual tenía un estampado lleno de perritos y huesitos de colores.

Al presentarle la cama a Puchungo se tomó su tiempo oliéndola y al colocarla en el piso; la probó de inmediato al sentarse en ella, lo cual le dio felicidad a su fans.



En un último video la joven que grabó a su mascota, respondió si su pug había aceptado la cama o la había rechazado y resultó que en efecto, al tratar de levantarla; el can se sentó en ella para impedirlo, lo cual confirma que quedó enamorado.