¿No descendemos del mono? Loca teoría de TikTok dice que los humanos llegaron del espacio

Las teorías conspirativas en TikTok sorprenden a los internautas por la creatividad con la que buscan dar respuesta a ciertos misterios, por ejemplo la evolución.

Es bien conocido que Charles Darwin planteó la teoría de la evolución donde expone que las especies que habitan en la Tierra tienen un antepasado común incluidos los seres humanos y con el tiempo, los organismos se fueron adaptando y evolucionando hasta dar lugar a las especies que hoy se conocen.

Si bien dicho planteamiento es enseñado desde la educación básica, una cuenta de TikTok @intrigaeterna, la cual se dedica a exponer teorías creadas en Internet, lo refutó con una idea controversial donde expone que los humanos no son del planeta Tierra.

¿Teoría de la es evolución falsa? un video de TikTok explica la razón

El clip asegura que la extinción de los dinosaurios no fue causada por un meteorito, más bien por una nave espacial la cual llevaba a los primeros humanos a la Tierra y que fue abierta años después tras el impacto esperando a que el aire se volviera respirable.

También aseguró que no hay rastros de este transporte debido a que los primeros habitantes humanos la desmantelaron para construir herramientas con el fin de sorevivivr.

"El hecho de que vengamos de otro lugar en el espacio explicaría por qué civilizaciones antiguas como los mayas, los incas o los egipcios eran tan avanzados y poseían un extenso conocimiento de astronomía y energía", fue parte de la teoría.



Por último, aseguró que esto explicaría por qué existen "representaciones espaciales en los jeroglificos", idea que le hizo ganar más de 4.8 millones de vistas.

En los comentarios la mayoría de los internautas no coinciden con la idea de que la teoría de la evolución es falsa por diversos factores:

"¿Si usaron la nave para construir herramientas de donde sacaron las herramientas para desmontar la nave?", "Fuente: yo lo inventé", "El planeta Tierra: esa ni yo me la sabía", "Jaja y ¿por qué no tenemos esa tecnología?, ¿por qué aún no podemos viajar por diferentes planetas?", "Tiene más sentido la teoría de los annunakis", "La evolución esta más que comprobada, no me la creo" o "Sí o sí los humanos tenían que evolucionar aunque llegaran de otro planeta", resultaron ser algunos de ellos.



De hecho en TikTok circulan otras teorías creadas por internautas donde se comenta por qué los humamos provienen de otros planetas como Marte, tal como lo hace el usuario @imjeisonrp.



¿Tú cuál crees que sea la verdad? Dinos en los comentarios.

