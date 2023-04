Quinceañera cambia limusina por tráiler de su papá para ir a la fiesta: "muestra de humildad"

Es común que en las fiestas de XV años además de rentar un espacio para hacer la celebración, comprar el vestido y organizar un baile con chambelanes , las jovencitas suelen pasear en su especial día en una limusina donde son acompañadas de sus amigos más cercanos.

En video, quinceañera viajó arriba de un tráiler para asistir a su fiesta: se viralizó en TikTok

Quien decidió romper esta tradición a mediados del mes de abril fue una chica llamada Nataly Gutiérrez, quien reside en la localidad de Santiago Tianguistenco ubicada en el Estado de México, pues en lugar de llegar a su ceremonia religiosa y fiesta en uno de estos autos, lo hizo arriba de un tráiler amarillo.

Esto se dio a conocer después de que en un video de TikTok la joven fuera captada sobre el cofre del camión mientras recorría las calles a baja velocidad y hasta saludaba a las personas que pasaban por su camino como toda una celebridad.

Lo que más impresionó a las personas es que la joven no usó ningún tipo de protección para evitar alguna caída, así que confió solamente en su buen equilibrio y para su suerte, no ocurrió ningún accidente.

Todos voltearon a ver a la festejada por el curioso momento y el ruido que hacía la bocina del enorme transporte que estaba decorado con un adorno de flores.



De hecho, la quinceañera también tuvo una sesión fotográfica con el tráiler de fondo, el cual al parecer era propiedad de su papá, quien se dedicó a llevarla a la iglesia y al lugar donde celebrarían su fiesta con gusto.

Las imágenes fueron posteadas por un familiar directo de Nataly en Facebook, logrando recibir elogios por su radiante vestido y la manera de celebrar " a lo grande" sus XV años.

El video de TikTok publicado por el usuario @martinml02 obtuvo casi un millón de vistas en tan solo unos días y en la sección de comentarios, las personas escribieron frases divertidas para mostrar su impresión por la joven que en ningún dejó de sonreír.

"No dejó ni el tráiler", "Literalmente le dijo a todos 'soporten panzonas'", "Momentos que la mantendrán humilde", "Toda una ídola", "Esto solo puede ser posible en mi México Mágico", "El verdadero 'quién pudiera'", "Ella vive en el futuro con esta idea", "Imagínense vivir en París y perderse de esto" o "En términos de soportar, no estoy soportando", es la manera en que se expresaron.



La acción de Nataly que fue cubierta en medios nacionales, animó a otras jovencitas a hacer la misma entrada impactante sobre un tráiler para sus XV años con el fin de ser el centro de atención al recorrer las calles.

"Para mi fiesta estaría genial hacerlo", "Yo tuve apenas mis XV años y no sé por qué no se me ocurrió", "Gracias por la idea, qué ganas de llegar así a mi fiesta", "Yo también quiero intentarlo", "Ahora todos van a conseguir un tráiler para las fiestas de XV años", "Para mi cumpleaños no estaría nada mal, aunque moriría de miedo por pensar que me voy a caer" y "Si quiero esto para mi fiesta", resultaron ser otros más.



Por último, Nataly quedó encantada por volverse viral. En su Facebook personal publicó todos los textos y videos que se hicieron sobre su recorrido en tráiler, lo cual hizo más especial sus XV años.

¿Tú que piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

