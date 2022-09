Chambelanes regalan sensual baile sorpresa a quinceañera y la reacción del papá se hace viral

Un momento clave en la celebración de 15 años son los bailes, los cuales comparte la quinceañera con una corte de chambelanes. Curiosamente, uno de los miedos más comunes de los papás es que algún bailarín le robe el protagonismo a la festejada, pero un video viral demostró que ahora los bailes sensuales podrían encabezar los temores de los progenitores.

Chambelanes le bailan sensualmente a quinceañera y así reaccionó su papá

Un usuario de TikTok, identificado como Emmanuel Ramos, se encargó de dar a conocer la grabación de su grupo de baile, en el que, junto a su compañeros, se turnan para bailar sensualmente a la quinceañera con la que trabajaron.

Se trató de una coreografía sorpresa que los chicos obsequiaron a la joven; sin embargo, aunque muchos asistentes se mostraron encantados con el regalo (por las bullas y aplausos que se escuchan de fondo), el padre de la festejada no reaccionó bien, porque otro invitado tuvo que sostenerlo para que no golpear a los chicos. A continuación el video:

El videoclip de 52 segundos ya superó las 10 millones de reproducciones; cuenta con más de un millón de likes y miles de comentarios sobre el divertido momento, pues el papá se robó los reflectores con su comportamiento:

“Amé al señor bien enojado”, “Al pobre papá casi le da un infarto”, “El papá en plan: 'Dejen a mi hija'”, “O sea, la reacción del señor sí es divertida, pero por qué nadie habla de lo bien que baila el primer chambelán”, “No me burlo del señor porque fácilmente podría ser mi papá”, “El pobre 'Don' haciendo corajes” o “Parece que el papá no leyó las letras chiquitas del contrato, su reacción fue épica”.



La cuenta del bailarín se encargó de aclarar que los chambelanes pidieron permiso a los papás de la quinceañera para bailarle a su hija como regalo sorpresa, así que el hombre reaccionó así para darle un toque humorístico al momento.

Aún así, hubo personas que comentaron con ironía aspectos sobre el video viral como los chambelanes, el sensual baile, la quinceañera y hasta los invitados:

“De noche son chambelanes, de madrugada strippers”, “¿Son XV años o despedida de soltera?”, “¿Qué onda con los XV años de ahora? A mí ya no me tocaron así”, “Los niños sin creer lo que ven”, “Ya estuvo que no les terminaron de pagar a los chambelanes”, “Con razón el papá se enojó, de ver el video hasta yo me puse nerviosa”, “Así sí quiero ser quinceañera” o “Todos preocupados por el papá, pero qué no vieron que todos le pisaron el vestido a la quinceañera”.