Perrito "niñero" enamora a TikTok por la forma en que cuida a su "hermanito" humano

Dentro de TikTok podemos encontrar cientos de videos sobre peludos, desde el divertido can que conduce un auto de carrera, hasta ahora el más tierno perrito de raza golden retriever vigilando a un bebé recién nacido.

Al parecer este tierno peludo ha entendido bien su rol como 'hermanito mayor' por lo cual adoptó un alto cargo de responsabilidad para asegurarse de que el pequeño se encuentre totalmente protegido.

Perrito cuida de bebé recien nacido

En el clip compartido por el usuario @hdbrosriley podemos ver que es muy común que la criatura permanezca al lado del infante ya que en distintas tomas apreciamos los momentos en que la mascota lo tranquiliza con su patita, lo mese e inclusive se duerme con él.

El video que se hizo viral fue compartido el 24 de octubre con la frase: “¡3 semanas de ser un hermano mayor!” en donde acumula más de 3 millones de likes y cientos de comentarios afirmando lo tierno que luce.

“El perro: '¿acaso no me salió bonito mi bebé?'”, “El perrito sabe que ha llegado una personita que lo querrá tanto y pasará los momentos más divertidos con él”, “El Golden lo adora”, “Definitivamente ustedes encontraron la felicidad no necesitan más”, son algunos de los comentarios que se pueden leer dentro del video.



Aunque este momento fue el plus que cautivó a cientos de internautas, no es la primera vez que el usuario Riley the Golden Retriever comparte la relación entre el cachorro y el bebé ya que al parecer, la cuenta es dedicada totalmente a los momentos memorables del peludo y lo que parece ser sus dos hermanos Golden. Aquí te dejamos otro tierno video:

Diversas

mascotas demuestran ser gentiles con los niños

Más videos como este han sido virales dentro de las redes sociales, por lo que diversas familias han tomado la decisión de adoptar a peludos como un integrante más de la familia.

Las mascotas pueden enseñarles a los niños responsabilidad, compasión y paciencia, sin mencionar que son los mejores compañeros de juegos que cualquiera podría desear.



Antes de adoptar, siempre es bueno investigar qué raza de perro es la más adecuada para tu hogar y estilo de vida ya que algunos canes les encanta jugar con niños más mayores y bulliciosos, mientras que otros con caracteres más amables y pacientes, son más adecuados para los pequeños que pueden llegar a asustarse con razas más enérgicas.

¿Por qué los perros cuidan a los bebés?

Algunos investigadores afirman que el perro reconoce a la familia humana como su manada mientras que otros aseguran que, en lugar de percibir a los humanos como sus iguales, los identifican como el grupo social al que pertenecen.

De este grupo social el perro recibe cariño, alimento y cuidados, por lo que ante cualquier posible amenaza, siente la necesidad de proteger a sus miembros; tanto para retribuir todo el bien recibido como para asegurar su propia supervivencia. Sin embargo, la protección suele extremarse cuando se trata de los integrantes más pequeños y vulnerables de la familia por lo que el can suele adoptar un mecanismo de actitud protectora cerca los bebés.

¿Qué te pareció este dato? ¿Dejarías que tu perrito cuide a tu bebé?