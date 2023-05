¿Cómo ven en realidad los perros? Este filtro de TikTok te hará ver todo como si fueras un 'lomito'

Muchos amantes de los animales se preguntan aún en la actualidad cómo es que ven el mundo sus perrhijos, una duda que muchos comparten y que varios estudios se han encargado de develar.

La usuaria de TikTok Lili (@lilibethhv) subió un video a la red social con un filtro que te hace ver cómo vería un perrito el supermercado.





Filtro de TikTok revela cómo ven los perros: así lo puedes usar

En dicho clip, la usuaria va paseando a su 'lomito' en un carrito de supermercado mientras recorren los pasillos y todo puede verse en tonos amarillos, azules, blancos y negros.



Este video, que cuenta ya con más de 2.8 millones de visualizaciones, detonó varios comentarios de la gente:

"Realmente no se sabe, nadie a visto a través de la mirada de ellos", "En mi mente ven todo de colores y fin!", "Entonces a mi me ve más negro de lo que soy?", "Ellos ven todos los colores, pero no tienen diferentes tonos de cada uno, o sea, ellos ven sólo verde no verde oscuro, verde claro, etc.", "O sea que para ellos soy un minion", "Sí, de hecho el azul y el amarillo lo ven muy bien por eso hay que usar ropa así en parques para que te vean mejor y juguetes", "Ven hermoso", "Qué bonito descubrir esto".

Y algunos otros usuarios compartieron su experiencia personal, pero, ¿cuál es la realidad?

"mi perrita tiene pelota roja, azul y rosa y distingue perfectamente la rosa por que es la que siempre me trae para jugar", "Así es. Una pelota roja en la hierba les cuesta encontrar porque la ven del mismo color", "Pensé que el color favorito de mi perro era el verde, siempre decía eso yo", "El mío no mira nada", "A mi perrita chihuahua le gusta un juguete blanco q es un conejo y a mi biggel le gusta un leon amarillo con naranja", "Con razón mi perrito ama el amarillo".

¿Qué colores pueden ver los perros?

Antes se creía que ellos sólo veían en gris y, aunque, distinguen menos colores que nosotros, esto no es cierto. Los perros sólo cuentan con dos tipos de conos (células fotorreceptoras responsables de la percepción del color), mientras que nosotros tenemos tres. Cada tipo de cono capta una longitud de onda determinada y de la combinación de ellas se forma el espectro de luz visible para cada especie.

Nuestros 'lomitos' sólo captan el azul y el amarillo, además del blanco y negro, pues sus conos se especializan en las longitudes de onda correspondientes.

Los colores que se encuentran en los límites de estas longitudes de onda, como el naranja o el verde, los ven como tonalidades de amarillo; mientras que aquellos que se alejan más, como el rojo o el violeta, serían en blanco y negro.

Un artículo de la revista 'National Geographic' en España asegura que la visión canina ha evolucionado de manera distinta a la de los humanos por tener diferentes necesidades.

Además, tienen problemas para distinguir imágenes a media y larga distancia, algo que vemos nosotros de lejos, ellos tendrían que verlo más cerca. Pero en cambio, pueden ver mucho mejor en la oscuridad (ven igual en el día que en la noche) gracias a su mayor densidad de bastones (otro tipo de células fotorreceptoras), responsables de captar la luminosidad y son capaces de distinguir cosas en movimiento de manera más sencilla.