Presumió en TikTok que su trabajo era el más fácil del mundo: lo despidieron al hacerse viral

Ollie Tutt de 19 años, se hizo viral en TikTok por publicar un video en el que comentó lo mucho que le gustaba su trabajo como repartidor de Sainsbury 's, una de las cadenas de supermercado más grandes de Reino Unido.

El videoclip obtuvo más de 5 millones de reproducciones, y uno de los espectadores fue el jefe del chico, quien decidió despedirlo al día siguiente tras escucharlo hablar negativamente sobre ciertos trabajos en la compañía.

Aunque el joven británico no celebró con champaña su salida de la empresa, como lo han hecho otros internautas, publicó un video con sus reflexiones sobre lo que vivió.

Joven presumió cuánto le gustaba su trabajo y fue despedido

Ollie, quien radica en Eastbourne, East Sussex, publicó el 24 de marzo de 2022 un video en el que decía amar su puesto por varias razones: era un trabajo fácil de hacer, no le exigían muchas entregas, tenía tiempos libres, la paga era buena y sentía que se preocupaban por él.

"Si quieres un trabajo fácil, solo ve y trabaja en Tesco, en Sainsbury 's. Haz esta mierda de entregar. Es posiblemente el trabajo más fácil que he tenido, el trabajo mejor pagado que he tenido y ellos de hecho me cuidan. Me la llevo tranquilo, solo entrego 20 pedidos al día. No hago mucho, solo me siento al costado del camino esperando a que llegue un pedido, y mientras hago otras cosas. Todos los clientes son jodidamente encantadores... Sin embargo, no trabajes en la tienda, eso es una mierda y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, solo haz esto”, dijo Ollie Tutt en su video de TikTok.



Lamentablemente, el joven usó algunas palabras altisonantes en su video y criticó los puestos de aquellos que laboran dentro del supermercado, aspectos que no fueron del agrado de su gerente, quien tomó la decisión de despedirlo.

Al respecto, el chico reiteró su amor por trabajar como repartidor de la tienda y explicó que la situación no era de su agrado, pero entendía el motivo por el cual sus palabras no dejaron bien parada a la empresa.

“La mala noticia: perdí mi trabajo ayer. Ese video de antes, 'El trabajo más fácil', llamó la atención mucho más de lo que pensé y causó un pequeño problema. Mi gerente de la tienda vio el video y le dijo a mi jefe directo que se ofendió. En sí, mi jefe me dijo que realmente no le importaba, pero maldije en ese video, que es algo malo para la compañía... Ahora tengo que encontrar un nuevo trabajo, puede ser en construcción. Trabajé dos años en eso anteriormente. Aunque todo el asunto es raro, a mi parecer, puedo decirles a todos los que me mandan mensajes que si tienen la oportunidad de ser repartidores, háganlo”.



Afortunadamente, Ollie Tutt no estuvo desempleado por mucho tiempo, pues encontró un nuevo trabajo en el ramo de la construcción, tal y como era su deseo. Dicho anuncio lo hizo a través de TikTok el día 17 de mayo de 2022, y desde entonces comparte imágenes de las obras en las que colabora.