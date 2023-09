Bebé sorprende por su habilidad para jugar videojuegos como experto: "todo un gamer"

Los padres de familia comparten cada vez más en sus redes sociales las cosas curiosas que hacen sus bebés o incluso sus travesuras para guardar ese recuerdo, lo cual no dudó en hacer una usuaria.

Bebé demuestra juegar videojuegos de pelea como un profesional y su video se hace viral en TikTok

Es bien conocido que los bebés a pesar de ser pequeños en los primeros meses pueden llegar a ser muy inteligentes, como el siguiente nene que demostró ser un experto al momento de jugar el popular título 'The King of Fighters'.

Dicha franquicia que nació en los años noventa se hizo tremendamente popular por sus personajes y las habilidades que tenía cada uno al momento de enfrentarse unos a otros.

Si bien se pensaría que este videojuego puede ser disfrutado solo por los adultos y que ya había pasado de moda, un bebé de casi un año probó todo lo contrario.

En un video publicado por la cuenta de TikTok @gamer_history a finales del mes de junio se puede ver a una mamá grabando a su hijo jugando 'The King of Fighters' en un arcade miniatura que contaba con sus respectivos botones y palanca para mover a los personajes.



Resulta que el pequeño sabía exactamente cómo moverse al pelear contra el CPU en la pantalla y mientras se encontraba sentado en su periquera, comenzó a aplicar ‘combos’ como todo un profesional.

Lo más tierno del asunto es que el nene no dejaba de mover sus piernitas y brazos de la emoción por estar jugando, demostrando que podría pasar horas haciendo esta actividad.

Por el momento se desconoce al autor original del clip o de qué país es el pequeño, pero eso sí, más de 300 mil personas ya vieron el video y quedaron impactadas con las habilidades del bebé, el cual aseguran juega mejor que muchas personas.

"Es humillante saber que un bebé sabe jugar el KOF y yo no sepa sacar un especial", "Enséñeme maestro", "Seguro me humillaría si jugamos juntos", "Con solo verlo aseguro que juega mejor que yo y mis compas", "Todo un crack y ni siquiera sabe hablar", "En pañales y es un profesional, no me imagino cuando crezca", "Maestro", "Este bebé sí sabe banda", o "El bebé KOF mo existe... el bebé KOF demostrándome lo contrario", fue la reacción de la mayoría.



Los usuarios que se consideran gamers expresaron que ver éste video les hizo pensar seriamente tener un hijo para tener un bebé experto en los videojuegos.

"No es muy anticonceptivo que digamos", "Yo quiero uno de esos", "Qué ganas de tener un bebé solo por ver este video", "Aquí pensando seriamente en tener un bebé para vivir este sueño", "Mi útero se alborota al ver cosas como estas", "Uno así para echar las retas siempre", "Jamás había tenido tantas ganas de tener un bebé hasta hoy", Realmente conocí la envidia hoy" y "Hoy veo que tener un bebé no es tan mala idea", fue lo que expresaron.



Un puñado más de manera amable, le aconsejaron a la mamá de no exponer a su hijo a la pantalla por tanto tiempo para que no se vuelva dependiente y pueda disfrutar de otros juegos.

¿Tú ya habías visto este video? Dinos en los comentarios.

