¿Qué opinan los latinos de la entrevista de Sofía Vergara en el 'Hormiguero'? Internet se inunda de memes

Video Sofía Vergara ‘puso en su lugar’ al presentador que criticó su pronunciación en inglés

Los chismes de famosos siempre son tendencia en redes sociales y el más reciente que tiene sorprendido a Internet es aquel que relaciona a Sofía Vergara y el entrevistador Pablo Motos, te explicamos.

Sofía Vergara asiste a entrevista en 'El Hormiguero' y Pablo Motos intenta de burlarse de ella con sus preguntas

Fue el pasado 9 de enero cuando la colombiana asistió al programa 'El Hormiguero' para promocionar su más reciente serie de Netflix , 'Griselda'. Al inicio, la plática entre ambos marchaba de manera normal, pero las cosas comenzaron a notarse incómodas cuando Motos le preguntó si se había "vuelto loca" al realizar este nuevo personaje y trató de burlarse de ella por su manera de responder "poco clara", a lo cual respondió: "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste tan genéricamente"

Su rostro reflejó molestia de inmediato y todo explotó cuando el español le hizo hincapié a la actriz en que estaba "pronunciando mal" el nombre de 'Modern Family', serie donde Vergara saltó a la fama internacional, pero lo que nadie vió venir fue la manera en que Vergara decidió defenderse ante la falta de respeto.

¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos perdona?. ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?, ¿Cuándo te nominaron al SAG Award, perdón?".



No obstante, esto no terminó aquí porque también le preguntó si tenía teñido el cabello, a lo cual respondió que sí, pues en este momento tiene el pelo rubio. Entonces, Motos sacó una foto de Vergara cuando tenía 20 años y el cabello de otro tono para comparar su apariencia actual a lo que dijo.

@volcanicasrevista 📺 Las 12 veces que la actriz colombiana #SofíaVergara puso en su lugar al presentador español PabloMotos, en el programa “ElHormiguero”. Una reina 👑 ♬ original sound - Volcánicas Revista

"En ese momento, la colombiana estalla: "Es mío, pero ahí [en una foto del pasado] tenía 20 años, ahora tengo 51. O sea, ¿qué es lo que quieres? O ese pelo te salió a ti así", mientras señala al cabello gris del presentador.



Por último, el entrevistador expresó que no entendía cómo le caía bien a todos Sofía y sin dudar comentó que quizá él tenía un poco de envidia.

La actitud de Sofía Vergara hizo que Internet reaccionara con divertidos memes

La manera en que Sofía se defendió de los supuestos chistes y comentarios de Motos hizo que Internet la felicitara, pues jamás dejó que él se burlara de ella y de hecho, fue él quien quedó en "ridículo" por su manera de actuar.

Sofía Vergara a parte de darnos uno de los mejores personajes de la historia de las sitcoms, también viene a el hormiguero y destruye a pablo motos. pic.twitter.com/RZ9pVzAaBT — 𝐑𝐎. (@rocioperotti) January 9, 2024

Los usuarios externaron sentirse felices por el "ridículo" que hizo Motos, pues se encargó de machar su propia imagen y la colombiana, por su parte recibió felicitaciones por su manera de defenderse.

"Sofía Vergara aceptó ir al Hormiguero porque su misión era acabar con Pablo Motos y sus preguntas estúpidas.No tengo pruebas pero tampoco dudas, gracias Reina", "Amo cómo dejó re callado a Motos, sus chistes tontos lo traicionaron", "Motos pensó que Sofía era tonta o algo y el subertimarla le salió caro jaja es la burla de todo España", "Sofía se merece una ovación de pie por bajarle los humos a Pablo Motos, él no es gracioso y por fin se lo hicieron ver" y "Por primera vez Pablo Motos está más incómodo que sus invitadas. Gloria eterna para Sofía Vergara que se propuso ir al Hormiguero sólo para hundirle a base de zascas más que merecidos", es lo que expresaron.



Como es costumbre también Twitter se llenó de memes donde un usuario hizo un montaje de las caras de los famosos en una escena de la cinta 'El Resplandor', donde ilustraron el miedo que Pablo Motos podría sentir al ver nuevamente a Sofía Vergara.

También se mostró a Motos en una camilla de hospital, dando a entender que tendría que ser hospitalizado después de recibir varios "golpes" por su manera de buscar risas en el público a costa de Vergara.

Algunos vieron la entrevista del Hormiguero como una pelea que se intensificó y replicaron que se sintieron como la señora de Shrek, quien le pide al ogro que use una silla para golpear a un soldado.

Uno de los memes más populares fue aquel donde se "aseguro" que 'Los Simspsons' habían predecido la victora de Sofía Vergara y que Pablo Motos quedaría en el piso.

Por último, una parte de quienes interactuaron en Twitter en el momento de que se hizo pública la entrevista representaron la posible forma en que se sentió Vergara al salir del estudio del Hormiguero, es decir provocando una polémica viral, pero feliz.

¿Crees que el actuar de Motos cruzó el límite o Sofía Vergara exageró? Dinos en los comentarios.

