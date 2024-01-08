Rumor asegura que Selena Gómez le pidió una foto a Timothée Chalamet y Kylie Jenner no lo dejó: fans opinan

Video ¿Kylie Jenner le prohibió a su novio tomarse una foto con Selena Gómez? Hasta Taylor Swift se sorprendió

Una de las noticias más sorprendentes del mundo de la farándula en 2023 fue cuando se confirmó la relación amorosa de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, pues nadie se esperaba que su noviazgo fuera real.

Pocas veces se les ha visto a ambos juntos en público y la más reciente fue en los Golden Globes del presente año, donde ambos se mostraron muy cariñosos frente a las cámaras; no obstante, protagonizaron una polémica que tiene al Internet furioso te explicamos.

PUBLICIDAD

¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet se negaron a tomarse una foto con Selena Gómez en los Golden Globes 2024?

En redes sociales comenzó a circular un video donde en medio de la ceremonia de premiación Selena Gómez corre a la mesa donde se encontraban sus amigas Taylor Swift y Keleigh Teller para contarles algo que había pasado.

Si bien en el clip sus voces son inaudibles, los fanáticos comenzaron a crear teorías e intentaron leer los labios de Selena, fue así que aparentemente descubrieron que la cantante le había pedido al protagonista de 'Wonka' y a su acompañante tomarse una foto juntos, pero Kylie no estaba de acuerdo por lo cual dijo que "no".

Ante esto inmediatamente Selena corrió a comentárselo a Taylor y compañía, además sus reacciones se volvieron virales.

@cosmopolitanspain Sabes que ✨el salseo✨ que se están contando unas amigas es bueno cuando su reacción es esta: 😵. ¿El más comentado de los Globos de Oro? La conversación en la que, al parecer, Selena Gomez le contaba a Taylor Swift y Keleigh Teller que había pedido hacerse una foto con Timothée Chalamet pero alguien le dijo que no. 🫢 📹: @goldenglobes #GoldenGlobes #SelenaGomez #TaylorSwift #GlobosDeOro ♬ sonido original - Cosmopolitan España

Internet se manifestó ante la polémica de los famosos con enojo

Al esparcirse esta teoría los internautas no tardaron en reaccionar y primeramente se dedicaron a criticar a Jenner por impedir que su novio posara a lado de Selena llamándola "controladora".

"Kylie es una vieja controladora que todo debe girar en torno a ella", "Timothée está re enamorado, obvio va a dejar que le prohiba cosas Kylie", "Tal vez Kylie fue sorprendida con la guardia baja, o tal vez estaba teniendo un mal día", "Kylie la menos controladora del mundo", "Kylie Jenner es una red flag andante", "Ridícula Kylie y más ridículo él por dejarse mandar de esa manera", o "Qué fuerte todo esto, ahora se sabe cómo es Kylie en realidad", fueron algunos de ellos.



Otros aseguraron sentirse felices e identificados con Selena, debido a que ellos también corren con sus amigos para contarles los chismes.

"Ellas saben representar TAN bien a las chicas mira como corre Selena a contarle chisme a Taylor jaja, las amo", "Estoy obsesionado con como Selena cuenta el chisme, quiero ser parte de este grupito YA", "Así yo también corro con mis amigas para contarles los chismes", "Mis niñas chismoseando, las amo con toda mi vida", "En el chisme, Taylor Swift y Selena Gomez nos representan", "No importa si eres Selena Gómez o Taylor Swift, estos son los gestos universales de "así como escuchaste" y de "no puede ser" ante un chisme con tu amiga", o "Sus expresiones reflejan fielmente cómo se siente cuando te cuentan un chismecito impactante", es lo que expresaron.



Un dato interesante es que Selena ya había tenido la oportunidad de trabajar y convivir con Timothée Chalamet, por lo cual este no era su primer acercamiento hacia el actor, haciendo quizá más incómoda la situación.



Por el momento ninguno de los involucrados han hablado sobre el tema, así que por el supuesto desaire de Timothée y Kylie hacia Selena sigue siendo un simple rumor.

PUBLICIDAD

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.