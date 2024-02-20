Un satélite ‘muerto’ impactará contra la Tierra próximamente, pero los científicos no saben dónde caerá

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

Satélite se impactará contra la Tierra en los próximos días

En abril de 1995, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) lanzó su segundo satélite de teledetección al espacio, el ERS-2. Su misión era recopilar información sobre las capas polares, los océanos y superficies terrestres de la Tierra. También ayudó en la observación de desastres naturales como inundaciones o terremotos.

El satélite era notoriamente grande: pesa poco más de 5 mil libras (2 mil 294 kilos), casi lo mismo que un rinoceronte macho adulto, y tanto de ancho como de largo es aproximadamente del tamaño de un camión de ciudad (38.4 pies de ancho y 38.7 pies de largo).

These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.



El ERS-2 concluyó sus tareas en 2011. En julio y agosto de ese año, la ESA usó las últimas reservas de combustible para realizar 66 maniobras que lo dejaron fuera de órbita y así evitaron que chocara con otros satélites y aceleraron su retorno a la Tierra.

12 años después, el satélite finalmente regresará a nuestro planeta, con la diferencia de que ahora está completamente inoperable, o, como algunos medios lo han llamado, “muerto” o “condenado”.

Al no tener combustible, estallará con el mundo de manera “natural”, según ha informado la agencia espacial.

Esto quiere decir que su trayectoria no es predecible; no se puede saber dónde ni cuándo caerá.

Hasta el 20 de febrero, la ESA estimaba que el ERS-2 impactará la Tierra el 21 febrero a las 20:53 horas del huso horario UTC (14:53 horario central de México). Este cálculo tiene un margen de error de más o menos 7 horas, variación que se debe a que la actividad solar (impredecible) afecta la densidad de la atmósfera terrestre y, en consecuencia, la resistencia del satélite.

¿Es peligroso el impacto del satélite ERS-2 a la Tierra?

El no que se tenga certeza sobre el impacto del vehículo espacial no quiere decir que los humanos corramos riesgo alguno.

La ESA señala que el ERS-2 se empezará a romper a aproximadamente 50 millas (80 kilómetros) sobre la superficie de la Tierra y se quemará por completo en la atmósfera. En el caso de que algunos pedazos queden intactos tras el impacto y lleguen a la superficie, lo más probable es que caigan en el océano.

De hecho, la agencia resaltó que las probabilidades de que una persona resulte herida por el impacto de una basura espacial es menos de una en 1 mil millones o 65 mil veces menor que ser alcanzado por un rayo.

También resaltó que los restos del satélite no contienen sustancias tóxicas o radioactivas.