Ryan Gosling revela lo que hizo para tener los músculos de Ken: así se transformó para ‘Barbie’

Video ¿'Barbie' fue tratada injustamente en los premios Oscar? Hasta Ryan Gosling reclamó

La participación de Ryan Gosling en ‘Barbie’ no ha hecho más que dar de qué hablar. En un inicio, múltiples internautas criticaron que el actor era “demasiado viejo” para darle vida a Ken, pero, una vez que se estrenó la película, su interpretación fue de las más aplaudidas (incluso, le valió una nominación al Oscar) . ¿Cómo hizo el actor para lograr el físico del muñeco?

Ryan Gosling cuenta cómo se transformó en Ken para la película ‘Barbie’

PUBLICIDAD

Si bien su actuación fue lo más destacado, no se puede negar que el intérprete de 43 años también tuvo que someterse a una transformación física para el papel del enamorado de Barbie.

Unos abdominales marcados (que no duda en presumir), brazos musculosos y una melena rubia es lo que caracterizan al personaje.

Ryan Gosling / Ken Imagen Getty Images / Warner Bros.



Para lograr este físico, Ryan Gosling tuvo que hacer algunos ajustes a su estilo de vida, según reveló en entrevista con ‘Variety’.

“Hacía ejercicio cuatro horas al día, asistía a clases de baile y restringía su dieta”, reportó la revista el pasado 7 de febrero.



Sin querer dar muchos detalles al respecto, el actor comentó que casi no cortó “nada” de su alimentación: “Fue solo como café”.

Magot Robbie ahondó un poco más en el régimen físico al que se sometió Ryan Gosling:

“Sé con certeza que él estaba mucho tiempo en el gimnasio porque yo también estaba mucho tiempo en el gimnasio, y él estaba allí mucho más que yo”, recordó la protagonista de ‘Barbie’.

Ryan Gosling como Ken en 'Barbie' Imagen Warner Bros.



Para lograr el look de Ken, el actor también necesitaba cambiar su color de cabello. Según contó en la citada entrevista, la primera opción de la producción fue ponerle una peluca, sin embargo, a él no le gustó cómo se veía con esta:

“Tenía esta peluca casi Redford, la llamaban. Miré la prueba de pantalla y pensé que no era Ken. Parecía que trabajaba en Shutters o algo así”.



Entonces, decidió dar un giro a la dirección creativa y optó por decolar su propio cabello, pues es lo que haría el personaje:

“Él intentaría teñirse el cabello, aunque no sepa teñirlo. Pensé: ‘Debería decolorarme el pelo, pero debería ser una versión diferente del suyo (de Barbie)’”.



Consideró que, con el color final, “terminé luciendo como tenía cuando tenía 8 o 12 años”.

La decisión de que Ken llevara demasiados accesorios (más de un reloj o dos gafas de sol) vino de la intención de llamar la atención de Barbie a toda costa.

Ryan Gosling como Ken en 'Barbie' Imagen Warner Bros.

¿Ryan Gosling interpretará ‘I’m Just Ken

’

en los Oscar?

Tras el éxito que ha tenido su número musical más allá de la pantalla, una de las mayores incógnitas es si veremos al actor cantar en vivo ‘I’m Just Ken’ la noche de los Oscar 2024.

PUBLICIDAD

A inicios de enero, comentó a ‘W Magazine’ que no le habían extendido una invitación para el show. En la más reciente conversación con un medio, confirmó que “todavía no me lo han pedido”, pero dijo que “está abierto” a hacerlo.

Eso sí, también expresó sus preocupaciones con respecto a la presentación: “Puede que sea demasiado arriesgado que yo lo haga. No sé cómo funcionaría eso”.