'Barbie': Ryan Gosling aceptó ser Ken por una peculiar señal que involucró un limón exprimido

En octubre de 2021, se confirmó que Ryan Gosling se unía al elenco del live-action de ‘Barbie’ como Ken, el novio de la famosa muñeca.

Meses más tarde, la primera imagen oficial de Gosling como Ken y posteriores fotos del rodaje de la película han aumentado la expectativa por verlo a él y Margot Robbie, quien da vida a Barbie, en la gran pantalla.

Ryan Gosling contó la señal que lo motivó a interpretar a Ken en ‘Barbie’



Barbie se corona como una de las muñecas más conocidas y queridas internacionalmente, lo cual ha provocado que millones de niñas y niños jueguen con ella. Sin embargo, Ken no corre con la misma suerte.

El novio de Barbie es conocido y tiene un poco de fama, pero no la suficiente como para ser uno de los juguetes con los que los niños prefieran jugar, según contó Ryan Gosling en una entrevista con Jimmy Fallon el 21 de julio de 2022.

“Nadie juega con Ken. Es un accesorio y ni siquiera uno de los padres”



El actor era consciente del poco amor que se le tiene al novio de Barbie. Sin embargo, no tenía una prueba real sobre ello hasta que presenció al muñeco Ken de sus hijas en una lamentable situación.

“Salí al patio trasero y, ¿sabes dónde encontré a Ken, Jimmy? Boca abajo en el barro junto a un limón aplastado”



Ver a Ken en este estado fue la señal con la confirmó su participación en la película dirigida por Greta Gerwig, a quien le envió la foto con el siguiente comentario.

"Seré tu Ken, porque esta historia debe ser contada”.



El actor también comentó que, además de esta peculiar señal, el guión de ‘Barbie’ también lo motivó a ser parte de este proyecto.

“[Es] el mejor guión que ha leído”.



Dicho guión fue escrito por Greta y su esposo Noah Baumbach, ambos nominados en dos ocasiones al Premio Oscar por su trabajo como guionistas (Gerwig por ‘Lady Bird’ y ‘Little Woman’ y Baumbach por ‘Marriage Story’ y ‘The Squid and the Whale’).

¿Cómo será el Ken de Ryan Gosling en la película de Barbie?



Anteriormente, el nominado al Oscar reveló en entrevista para ‘Entertainment Tonight’, publicada el 12 de julio de 2022, que la vida de su Ken es mucho más difícil que la del espía Six, su personaje en la nueva película de Netflix ‘The Gray Man’

“Creo que la vida de Ken es incluso más difícil que la vida de 'Gray Man'. Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por algunas cosas”.



Varios fans consideraron que estas declaraciones eran revelaciones sobre la trama de la película de Barbie. No obstante, Ryan Gosling confirmó en su entrevista con Jimmy Fallon que el live-action realmente no ahonda en estos problemas de Ken, sino que simplemente son hechos que le dan forma a su personaje.

“Esos no son detalles de la trama, son sólo hechos objetivos sobre Ken”.

Con estas declaraciones, continúa un poco la incertidumbre sobre su personaje y la trama de la película de ‘Barbie’.

Hace algunos meses, en la sinopsis de IMDb sobre el filme se explicaba que la historia iba a tratar de las aventuras de Barbie en el mundo real tras ser expulsada de 'Barbieland' por no ser lo suficientemente perfecta.

No obstante, la sinopsis cambió y actualmente sólo se lee: “Una película de acción real basada en la popular franquicia 'Barbie'”.

Por su parte, en entrevista para ‘British Vogue’, Margot Robbie explicó que realmente las personas no saben de qué tratará ‘Barbie’.

“La gente generalmente escucha 'Barbie' y piensa: 'Sé de qué va a ser esa película', y luego escuchan que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo, y dicen: 'Oh, bueno, tal vez no…”

Por el momento, la audiencia tendrá que esperar un poco más para realmente conocer más detalles de la película de ‘Barbie’, la cual se espera que llegue a cines el 21 de julio de 2023.