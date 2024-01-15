“Nació un meme”: La reacción de Ryan Gosling al ganar Mejor Canción por ‘I’m Just Ken’ encanta a Internet

Video 'Barbie' no es una película para niñas: está haciendo llorar a las mujeres por esta conmovedora razón

En los Critics' Choice Awards 2024, la canción ‘I’m Just Ken’ fue premiada, pero Ryan Gosling fue quien se llevó todas las miradas y comentarios en redes sociales, al punto tal de convertirse en un meme.

‘I’m Just Ken’ ganó el Critics' Choice Award 2024 a mejor canción: así reaccionó Ryan Gosling

El pasado 14 de enero se llevó a cabo la edición de 2024 de los premios a lo mejor del cine y televisión.

Si bien el filme ‘Oppenheimer’ se coronó como uno de los principales ganadores de la noche, ‘Barbie’ no se quedó sin una estatuilla. Se llevó la de mejor canción por el tema ‘I’m Just Ken’, interpretado por Ryan Gosling y creado por Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Vale la pena señalar que ‘What Was I Made For’ y ‘Dance the Night’, creadas para el largometraje de Greta Gerwig, también competían por este premio.

Los escritores de la canción de Ken en la película ‘Barbie’ fueron quienes subieron al escenario para aceptar el galardón:

“Ryan Gosling, este es un premio tan tuyo como nuestro. Hiciste que el mundo o la audiencia se enamorara de la canción con tu inigualable desempeño, así que gracias”, dijo Ronson en su discurso de aceptación.



Por su parte, el actor se quedó sentado en su lugar y, en vez de palabras, dejó que su gesto expresara su sentir frente a esta victoria. Las cámaras de televisión lo captaron con una mueca de confusión y sorpresa por el triunfo.

Ryan Gosling’s reaction to “I’m Just Ken” winning Best Original Song at the #CriticsChoiceAwards



See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ pic.twitter.com/UOWpZPhaiv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024

Fans convierten reacción de Ryan Gosling al triunfo de ‘I’m Just Ken’ en meme

Apenas llegó el clip del intérprete de Ken a las redes sociales, se viralizó y miles de usuarios de redes sociales anunciaron que “había nacido un meme”.

Ha nacido un MEME 😂, Ryan Gosling al descubrir que ‘I’m just Ken’ ha ganado el premio a Mejor Canción en los #CriticsChoiceAwards. pic.twitter.com/4bH0LgmsbO — SitoCinema (@SitoCinema) January 15, 2024



Cientos de personas coincidieron en el actor “no entendía” cómo su canción le ganó a ‘What Was I Made For’ de Billie Eilish o que “ni siquiera él creía merecer” el premio.

Ni siquiera Ryan Gosling entendio como fue que "I am just ken" le gano a Billie Eilish pic.twitter.com/4MYBH01iD9 — Jacob (@Calferqui) January 15, 2024

En ese sentido, muchos señalaron que el triunfo de la canción sobre ‘What Was I Made For’ ejemplificaba el punto de la película ‘Barbie’.

Que "I’m Just Ken” se acabe de ganar el Critics Choice Award a Mejor Canción Original por encima de “What was I made for” de Billie Eilish da tanta Kenergy que ni el mismo Ryan Gosling está soportando 🫠 pic.twitter.com/Gtt4BliKeM — Ita María (@itamaria83) January 15, 2024



Múltiples internautas encontraron similitudes entre la reacción de Ryan Gosling al ganar el Critics' Choice Award 2024 con otros memes, como el gif de una mujer que hace cálculos matemáticos confundida, escenas de ‘Shrek’ o ‘The Office’.

La reacción de Ryan Gosling al ganar en los Critics Choice Awards 2024 por 'I'm Just Ken' generó memes. Imagen X (Twitter)



Tampoco faltaron quienes de inmediato imaginaron escenarios del día a día en los que reaccionarían de la misma manera.



Debido a que la temporada de premios de Hollywood apenas empieza, muchos otros auguraron que si el éxito de ‘I’m Just Ken’ continúa, es posible que Ryan Gosling haga una presentación en vivo del tema en los premios Oscar 2024.

Por último, un internauta comentó: “Empiezo a creer que Ryan Gosling cree que la canción es mala y está criticando a todo el mundo porque les gusta”.

¿Ryan Gosling interpretará ‘I’m Just Ken’ en los premios Oscar 2024?

Debido a la gran popularidad de la canción y de la película ‘Barbie’, más de uno ha señalado la posibilidad de que el actor desempolve sus gafas de sol y abrigos de piel para una presentación en vivo en los Oscar 2024, a celebrarse el próximo 10 de marzo.

Hasta el momento, no hay detalles al respecto.

“Bueno, no me han invitado. Y no había pensado en eso hasta ahora, y ahora es lo único en lo que pensaré”, dijo el intérprete en entrevista con ‘W Magazine’ a principios de enero.



La revista ‘Variety’ señala que si la canción es nominada a mejor canción original, “es probable” que haya una presentación en vivo de ‘I’m Just Ken’, sin importar si Ryan Gosling hace la voz principal o no. Incluso si la canción no recibe una nominación al Oscar, puede que llegue al escenario de los premios más importantes del cine “por lo popular que es”, según la publicación.

Aún no hay reportes que indiquen que Ryan Gosling interpretará 'I'm Just Ken' en los Oscar 2024. Imagen Getty Images