Retan a quinceañera a desmaquillarse antes de su fiesta por 2 mil dólares: esto pasó

Los creadores de contenido se las han ingeniado para hacer retos sumamente entretenidos y originales con tal de acumular una gran cantidad de vistas, asi como lo hizo recientemente Dani Barajas.

La tiktoker ya se había hecho viral anteriormente por transformar a una joven estudiante en una Barbie de carne y hueso, pero el pasado 9 de septiembre mostró un desafío diferente.

En video, quinceañera es retada a desmaquillarse antes de ir a su fiesta y se hace viral en TikTok

Resulta que Dani se acercó a una quinceañera que acababa de salir de su misa para ofrecerle 2 mil dólares ( 34 mil 500 pesos mexicanos) a cambio de que se desmaquillara en ese momento.

La festejada vio que el dinero estaba guardado en una caja transparente y aunque lo tenía frente a ella, dudó si debía hacerlo.

Explicó que primero debía comentarlo con su mamá porque ella había gastado "mucho dinero" para la fiesta y en el look de la joven.



Al llegar la señora, Dani Barajas le volvió a explicar en qué consistía el reto y aseguró que ese dinero podría ayudarle a recuperar un poco la inversión de la fiesta.

"Hoy le traigo la oportunidad de recuperar un poco del dinero que invirtió para la fiesta, en esta cajita tengo dos mil dólares y le estaba diciendo a su hija que si se desmaquilla ahorita para mi video se los regalo".



La festejada impactó a su mamá confesándole que ella no quería tener fiesta, por lo cual se mostró dispuesta a aceptar el dinero y en respuesta, la mujer adulta expresó que la decisión la tenía su hija.

Para sorpresa de todos al final terminó aceptando el reto, pero la tiktoker no mostró lo que pasó después, ya que la segunda parte del clip aún no ha sido compartida.

A pesar de esto el material obtuvo 6.1 millones de vistas y diversos comentarios por parte de los usuarios, como por ejemplo que ellos también aceptarían el reto y después volverían a maquillarse para ir al festejo.

"Ay yo le digo que si y me vuelvo a maquillar jsjsjsj", "Mente de tiburón: digo que si y en menos de media hora me maquillo en mi casa, re fácil", "*Procede a irse a su casa a maquillarse**", "La otra parte por favor quiero ver cómo quedó", "Yo lo pensaría dos veces antes de decir que sí", "Lo bueno es que maquillada y no maquillada está preciosa" e "Hizo la elección correcta, fueron otras opiniones.



Al parecer Dani Barajas publicará la segunda parte el próximo 18 de septiembre por lo que deberás estar al tanto de su cuenta de TikTok (@soydanibarajas) para ser de los primeros en verlo.

¿Tú que harías en el lugar de la quinceañera? Dinos en los comentarios.

