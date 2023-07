Tiktoker le paga a joven por transformarse en una muñeca Barbie: el resultado se hace viral

Miles de mujeres en su infancia soñaron con transformarse en una Barbie y algunas lo lograron como Dalia Naeem, que se sometió a más de 40 cirugías para ser la muñeca de carne y hueso.

A diferencia de ella, una joven también lo consiguió pero de una manera menos extrema, te explicamos cómo lo hizo.

En video, tiktoker reta a joven a transformarla en Barbie por dinero

Dani Barajas se volvió popular gracias a sus videos donde reta a personas a las personas que van en la calle a diversos retos, como decir ante la cámara el precio de sus outfits o a que las mujeres se desmaquillen en medio de su trabajo.

En su video más reciente la creadora de contenido le preguntó a una chica desconocida si aceptaba convertirse en una muñeca Barbie a cambio de recibir 3 mil pesos (178 dólares)

Si bien al inicio ella tenía sus dudas porque lo harían en medio de la calle, terminó aceptando debido a que le pareció algo muy inusual.

Dani le explicó a la joven que debía entrar a un 'dressing room' portátil y ponerse la ropa que estaba en una bolsa color rosa. Después de unos minutos ella salió portando el outfit ochentero de la muñeca Barbie que aparece en la cinta 'Toy Story 3', el cual consiste en un traje deportivo azul turquesa, cinturon rosa y calceta de colores.



Para darle aún más realismo la joven que aceptó el reto se colocó una peluca rubia y comenzó a posar para la cámara con una sonrisa en el rostro debido a que el traje fue de su agrado.

El video se volvió viral rápidamente con más de 200 mil vistas y el resultado de la transformación resultó ser positivo en redes, ya que los internautas expresaron que en efecto, la chica só terminó pareciendo una Barbie de pies a cabeza.

"Quedó bien bonita", "Me encantó el resultado, no me esperaba que la transformaran así", "Con los ojos cerrados me dejó", "Luce increíble, yo también quisiera que me hicieras una Barbie", "Así como la de Toy Story, qué linda", "Qué envidia, además luce preciosa", "Una transformación impactante", "La Barbie mexicana" o "No pudo quedar más bonita, es perfecta", fueron algunos de las opiniones emitidas.



De hecho, algunas personas expresaron que a diferencia de la chica ellas hubieran accedido al reto de transformarse en Barbie sin necesidad de haberles pagado por ello.

"Yo lo hubiera hecho gratis jaja", "Yo me animaba hasta sin paga", "No había necesidad de darle dinero, seguro hubiera aceptado aún así", "Si me tocaba a mi yo no aceptaba el dinero", "El dinero estuvo de más apuesto a que muchas lo hubieran hecho sin el pago" y "Yo me ofrezco como voluntaria y sin dinero", es la manera en que reaccionaron.



¿Tú también habrías aceptado la oferta? Dinos en los comentarios.

