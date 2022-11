Quinceañera se reencuentra con su papá en pleno vals tras 10 años separados: ¿no le dio gusto?

Los videos virales de TikTok han dejado divertidas anécdotas a los internautas, especialmente aquellos que muestran lo que sucede en fiestas tradicionales de la cultura latina, como el caballo que escapó de una fiesta “robándose” a la quinceañera o la quinceañera que invadió la cocina del salón porque se quedó con hambre.

Aunque también existen grabaciones de momentos emotivos como lo mostró el Dj Palito Mix, quien compartió a través de su cuenta de TikTok el reencuentró de un padre y su hija se tras una década separados.

Quinceañera se reencuentra con su papá durante su fiesta y sus reacciones se viralizan

De acuerdo con el videoclip de Dj Palito Mix, Miranda es una jovencita que durante su fiesta de XV años fue sorprendida por su padre, a quien no veía en persona desde que tenía cinco años. El tierno detalle fue planeado por la familia de la quinceañera para que sucediera durante el vals familiar.

En el video viral, con más de un millón de reproducciones en la plataforma, se aprecia que la dinámica de la coreografía era que uno a uno los familiares de la chica se acercaran a darle rosas (con el fin de que juntara un enorme ramo de esas flores) y bailar junto a ella.

Entonces, quien inauguró la dinámica fue justamente el padre de Miranda, quien provocó el llanto de la chica en cuanto lo vio en la pista de baile. A continuación la grabación viral.



Aunque a muchos les pareció tierno el momento viral, otros cuestionaron la reacción de la quinceañera y su padre al calificar su abrazo de “frío” y poniendo en duda si de verdad estaban contentos de volverse a ver:

“Ese abrazo más frío, yo no veo a mis hijos por un mes y cuando los veo no los quiero soltar”, “¿10 años? Ese abrazo fue muy seco para tanto tiempo sin ver a su princesa”, “Para tener 10 año de no verla fue bastante frío”, “La niña con sus lágrimas de felicidad y el papá llegó muy norteño, sin ganas y todo apagado”, “No veo ninguna emoción, siendo 10 años separados”, “Al parecer a la que tenía 10 años sin ver fue a la señora vestida de azul, pues fue con quien más se emocionó la quinceañera“, “Yo esperando la reacción del papá y hasta pensé que nunca aparecería, luego me di cuenta de que era el señor que la abrazó primero. Mejor ni hubiera ido” o “Ni un brillo del papá, la hija toda emocionada y él un abrazo más de compromiso que de amor”.