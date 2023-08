Quinceañera "darks" impacta al llegar a su fiesta dentro de un ataúd: "Ni muerta lo haría"

Una celebración de XV años siempre es motivo de alegría y color, pero en este caso, la fiesta de Mia tomó un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. La joven decidió hacer su entrada triunfal en un ataúd, en lo que se convirtió en un espectáculo viral en las redes sociales.

Con una temática inspirada en el spin-off de los Addams dirigido por Tim Burton en Netflix, 'Merlina', esta joven planeó una entrada que dejó a sus invitados atónitos.

Joven llega a su fiesta de XV años dentro de un ataúd y el video desata polémica

Ataviada en un vestido negro acorde a la ocasión, la quinceañera fue transportada en un ataúd hecho de madera, acompañada por una atmósfera sombría que evocaba el mundo oscuro y excéntrico de los personajes de la serie de Netflix.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @natyruiz39, madre de Mia, muestra cómo la joven emerge del ataúd mientras su familia la rodea, vestida de negro y sosteniendo cirios como si se tratara de un funeral.

Los 15 años se cumplen una vez y mi hija quería la temática de 'Los locos Addams', con su entrada en un cajón que sea viejo, todo roto", escribió la mujer.

La sorprendente entrada ha acumulado más de 32 millones de reproducciones y miles de likes, dejando a la comunidad en línea en estado de asombro y admiración, pero también provocando opiniones divididas en la sección de comentarios:

"Protégeme señor con tu espíritu", "Ni muerta me pierdo mis 15", "Le llegaba a pedir a mi mamá que quería entrar a mis 15 en un ataúd y me daba una cachetada que me mandaba al ataúd de una", "Cada quién festeja como quiere... Yo recuerdo que lo festejé viva", "Ni aunque fuera mi cumple y ni de broma haría eso", "Si a mi velorio no entro así, no quiero nada", "Qué locura", expresaron los internautas.

Aunque algunos espectadores encontraron humor en la situación, otros expresaron su incredulidad y sorpresa ante la elección poco convencional de Mia; sin embargo, la madre de la joven respondió a algunas de las críticas expresando que ella apoya a su hija en sus decisiones y lo que quería es que tuviera la fiesta de sus sueños, sin importar lo que pensarían lo demás.

En un segundo video vimos cómo toda la familia de la joven formó parte de la entrada triunfal, pues ellos aparecieron vestidos de negro a lado del ataúd y sosteniendo sirios mientras sonaba 'La marcha fúnebre' de fondo ante las miradas expectantes de los invitados.