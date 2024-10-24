¿Por qué Michael Jackson siempre usaba calcetines blancos y cinta en la punta de sus dedos?

Video Los lujos que Michael Jackson le daba a muchos niños y lo llenaron de críticas y demandas

Todas las generaciones piensan que sus héroes y artistas son mejores que los de las otras generaciones. Pero hay algo que tienen los íconos musicales que hemos estado perdiendo últimamente que no tienen otros: Un legado que va más allá de la música.

Por ejemplo, tomemos a Michael Jackson, el indiscutido 'Rey del Pop'. Lamentablemente, Jackson falleció a los 50 años de edad, el 25 de junio de 2009, pero su legado va más allá de una larga lista de canciones y videos revolucionarios.

Michael Jackson Imagen Getty Images



Todo sobre MJ es legendario. Su voz, sus pasos de baile, y su apariencia. Ya sea por la forma en que su piel se aclaró misteriosamente o por lo que vestía. Michael es, completo, un ícono. Pero, ¿te has preguntado por qué Michael Jackson usaba cinta en sus dedos y vestía calcetas blancas? Conozcamos sus secretos.

PUBLICIDAD

¿Por qué Michael Jackson siempre usaba calcetines blancos?

Michael Jackson, con todo el dinero que ganó gracias a su talento, nunca dejaba de llevar unas visibles calcetas (medias) blancas, que se veían porque sus pantalones siempre parecían quedarles cortos.

¿Por qué? Hablamos de un artista capaz de comprar una propiedad y literalmente convertirla en el País de Nunca Jamás. La respuesta es tan simple, que es genial.

Michael Jackson siempre usaba calcetines blancos Imagen Getty Images

El cantante (que actualmente tendría 66 años) quería que la gente que no estaba cerca de él durante sus presentaciones fuera capaz de ver el movimiento de sus pies. Es cosa de magos: llamar la atención del espectador a la parte importante del acto.

Porque sí, Jackson tenía la voz y su música era fantástica, pero él quería más, quería darnos un espectáculo inolvidable y eso siempre lo garantizaba su baile.

Michael Jackson se ponía cinta en la punta de los dedos, ¿para qué era?

Cuando no usaba sus famosos guantes brillosos, las manos de MJ se podían ver adornadas con cinta adhesiva de color blanco en la punta de los dedos.

Si él hiciera acrobacias que pusieran sus manos en constante contacto con barras de acero o cosas así, se comprendería, porque sería para evitar lastimarse. Pero Michael no hacía nada de eso en escena.

Michael Jackson usaba cinta blanca en los dedos Imagen Getty Images

Resulta que no era por protección, sino, de nuevo, por magia. Michael Barden fue el supervisor musical de Jackson en su regreso triunfal a los escenarios: su concierto-documental 'This Is It'.

Barden le preguntó a Jackson por la cinta y asegura que la estrella del pop le respondió: "Porque se siente bien", para luego lanzar sus manos en alguno de esos movimiento característicos de sus bailes, y Barden comprendió todo.

PUBLICIDAD

Cuando Michael estaba en el escenario bailando y tú estabas enfocado en sus pies, pero él hacía un movimiento especial con sus manos, tu atención inmediatamente se vería desviada hacia la extremidad superior.

¿Por qué Michael Jackson prefería el color blanco?

Ninguno de los colores resalta tanto como el blanco cuando la luz de le da directamente. Es así de sencillo. La elección del color tiene todo el sentido del mundo, una vez entiendes la intención genial de Michael Jackson.

Porque en la oscuridad del escenario cuando las luces chocan con el blanco de las medias o la cinta en los dedos, le da un resplandor llamativo.

Michael Jackson Imagen WALTER DHLADHLA/AFP via Getty Images

Digan lo que quieran de Michael Jackson, pero a nivel de estrella, pocos tienen la visión que él tenía. Hablamos de un artista que vivía por el espectáculo, por emocionar e impresionar. Y nunca paraba de buscar formas de sorprendernos.