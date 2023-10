Bruno Mars causa furor al imitar a Michael Jackson y resurge teoría de que es su hijo

Hace un par de días resurgió un video de Bruno Mars del 2012, cuando fue invitado al programa 'Saturday Night Live' en Estados Unidos, en el que realizó una imitación sin igual de Michael Jackson.

El cantante usó el icónico guante de 'El Rey del pop' y cantó un popurri con los temas de 'Billie Jean', 'Heal the world', 'Are yo OK?' y 'Beat it', con una voz casi idéntica a la de Michael, además de su gran parecido físico que salió a relucir como en ocasiones anteriores.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a la imitación de Bruno Mars?

Los internautas fueron contundentes al señalar que creían que Bruno Mars es, sin duda alguna, el hijo de Michael Jackson.

"Es su hijo, su rostro, sus mucas, la voz", "Bruno Mars y The Weeknd son los hijos de Michael Jackson, chequen los timbres de voz en las canciones", "Él decía que tenía un hijo llamado Bruno en Hawai", "En el inicio de 'Beat it' suena idéntico", "BM siempre se ha parecido a MJ, incluida su voz", "Esa teoria de que Bruno es el hijo cobra más sentido al ver los rasgos parecidos en este video", "Este es su hijoooo", "Cero dudas... Todas las pruebas", "Nadie me va a quitar la idea de que es su hijo, llámenme loca si quieren, pero es su hijo oculto", "Ya me lo suponía, todas sus canciones tienen un acento similar al de Michael", "Fue el único hijo que él no quería mostrar", "Tremendo talento y qué voz", reaccionaron.

¿Qué otras 'pruebas' existen de que Bruno Mars podría ser hijo de Michael Jackson?

En el podcast 'Esto no es fútbol', Eva Vergara asegura que Michael Jackson dijo que tenía un hijo, pero que no quería hablar de eso. En su funeral estuvo Bruno Mars y la familia de 'El Rey del pop' declaró que "el hijo mayor estuvo ahí".

"Otra de las pruebas que hay es que la disquera que hizo famosos a los Jackson 5 fue la misma que firmó por primera vez a Bruno Mars. A un productor de la disquera lo despidieron después de que él dijo que sí, que efectivamente Bruno Mars era hijo de Michael Jackson", comentó la conductora, mientras que su compañero complementó: "Muchos motivos para creer que es verdad. Obviamente, es mentira". "No sabemos", finaliza Eva.

Además de estas declaraciones, también está el gran parecido físico entre ambos cuando eran niños y jóvenes. Existen fotografías que han comparado en muchos medios de comunicación de los dos.



Otras 'pistas' fueron dadas por un influencer que asegura que el personaje de Disney favorito de Michael Jackson era 'Peter Pan' y el verdadero nombre de Bruno Mars es Peter Gene.

Por si fuera poco, en el mismo año que nació Bruno (1985), Michael declaró en una entrevista que tuvo un bebé, pero que no le gustaría exponerlo ni a él ni a su madre a los medios de comunicación.

Remata diciendo que Mars no sólo se parece al finado cantante, sino a quien sería su medio hermano menor Blanket Jackson.



Al momento, Bruno Mars no ha dado ninguna declaración que desmienta o confirme estas teorías.